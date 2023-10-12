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美股盤前重點／9月CPI略高於預期 道瓊期指漲幅收斂

編譯林奇賢／綜合外電
在上月CPI報告出爐後，美股期指12日盤前漲幅收斂。(歐新社)
在上月CPI報告出爐後，美股期指12日盤前漲幅收斂。(歐新社)

在上月CPI報告出爐後，美股期指12日盤前漲幅收斂，道瓊漲逾82點，標普漲0.1%，那指由紅翻黑。以下為美股盤前重點。

9月CPI年增率為3.7% 略高於預期

商務部12日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增率為3.7%，前值也是3.7%，略高於分析師預期的3.6%，若跟8月相比則增加0.4%，從0.6%滑落，但高於預期的0.3%。9月核心CPI年增率為4.1%，符合預期，也比前月的4.3%低，若與8月相比則上升0.3%，和前值和預估值一樣。

另外，勞工部同日公布，截至10月7日當周，首次申領失業救濟金人數為20.9萬人，和前值（經修正）相同，略低於市場預期的21萬人。截至9月30日當周，連續申領失業金人數則從前值（經修正）的167.2萬人增至170.2萬人，高於市場預期的167.5萬人。

UAW罷工行動擴大 衝擊福特最賺錢的工廠

美國聯合汽車工會（UAW）11日晚間宣布，福特汽車旗下肯塔基皮卡工廠的8,700名成員，也加入罷工行列，讓這座福特最賺錢的廠房在幾乎沒有預警的情況下停擺。該廠年營收達250億美元，生產Super Duty皮卡、林肯領航員、Expedition SUV等車型。福特股價盤前跌2%。

國稅局追徵289億美元稅款 微軟不服

微軟11日表示，國稅局（IRS）9月通知該公司，要追徵2004年至2013年課稅年度289億美元稅款，另加罰款與利息，但不認同國稅局的調查結果，計畫先在國稅局內部程序中提出異議，若有必要再訴諸法院審理。微軟盤前跌0.5%。

Walgreens上季財報不如預期 財測也疲軟

連鎖藥局業者Walgreens預估在新的會計年度，經調整後每股盈餘為3.2~3.5美元之間，低於預期，而且上季淨損1.8億美元，或每股虧損21美分，經調整後則是每股虧損67美分，未達預期，因美國對新冠疫苗和快篩試劑的需求下降。該公司盤前挫近3%。

勃肯鞋昨出師不利 今盤前小漲

有近250年歷史的鞋履品牌勃肯鞋（Birkenstock）11日在紐約交易所正式掛牌交易，但當日開盤報價41美元，已較10日設定的發行價46美元低10.9%，收盤更重挫12.61%到40.2美元，市值為75.5億美元。勃肯鞋12日盤前漲0.7%。

國稅局 微軟 罷工

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