香港交易所跌出全球前五大證交所。（中新社）

最新報告顯示，香港 今年前三季首次公開募股（IPO）集資額比去年同期減少了15%，讓香港交易所跌出全球前五大證券 交易所。

據香港媒體10日報導，畢馬威中國發布的《香港IPO市場：2023年前三季度摘要》顯示，今年前三季，共有44家企業申請到香港上市，集資額為246億港元（下同），分別同比下滑65%和15%。

其中今年第三季度，只有13家企業到香港上市，集資額為68億港元。

從行業分布來看，報告指出，集資金額最大的IPO來自消費市場，佔比達34%，其次是來自醫療保健與生命科學和信息技術領域的企業，佔比均為21%。

香港IPO市場不佳，導致香港交易所在全球證券交易所的排名中跌至第八位。但報告稱，正在處理的赴港上市申請數不斷增加，截至9月底已有約110個，因此香港有望在今年底重返全球IPO五甲。

另外，報告指出，中國A股IPO市場繼續領先全球，今年至今累積貢獻全球募資總額約一半，其中上交所和深交所分別募資287億美元和198億美元，但仍分別同比下滑42%和23%。

報告稱，儘管集資總額有所下降，A股IPO申請數量仍相對穩定，目前約有820家企業申請上市。