房貸利率上揚嚇退買主 房價漲幅趨緩

房貸利率上揚讓許多有意購屋的潛在買主打退堂鼓，導致2022年房價漲幅趨緩。(美聯社)

房貸利率 上揚讓許多有意購屋的潛在買主打退堂鼓，導致2022年房價 漲幅趨緩。

衡量全美房價的「標普凱斯席勒全國房價指數 」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)顯示，全美2022年12月房價較前一年同期上漲5.8%，小於11月的跨年漲幅7.6%，而且是2019年以來最小的12月跨年漲幅。

去年12月房價較11月下跌0.8%，為連續第六個月下跌。

房貸利率頻飆升讓疫情驅動的房地產榮景嘎然而止，2022年成屋銷售下降 17.8%，創2014 年以來新低。

看房熱絡程度與房貸利率變化息息相關。 根據房地美(Freddie Mac)，今年1月因利率微降而購屋需求回升，之後利率反彈，截至2月23日已連續三周高居6.5%；根據房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association)，2月17日當周經季節因素調整後的房貸申請件數下降至1995年以來新低。

房地產業者Zillow資深經濟專家塔克(Jeff Tucker)說，未來一年房價取決於通貨膨脹和房貸利率。

許多經濟學家預計房價將從2022 年春季高峰續跌，甚至認為今年稍晚可能較去年同期下跌；凱斯席勒指數6至12月間下跌4.4%，西部市場跌幅最大，鳳凰城、俄勒岡州波特蘭市12月房價都較前一個月下跌1.9%。

房屋買賣通常在簽約一、二個月後結案， 12月數據是反映稍早的購屋決定。

根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)，1月成屋價格中間值較去年同期上漲1.3%、達35萬9000 美元，創2012年2月以來最小年漲幅。

凱斯席勒10城市指數去年12月跨年上漲 4.4%，小於11 月的6.3%；20城市指數上漲4.6%、小於 11月的6.8%，也小於經濟學家預估的5.2%，每個城市漲幅都趨緩。

個別城市年漲幅冠亞軍都位於佛州，邁阿密15.9%居冠，其次是坦帕(Tampa)13.9%；舊金山表現最差，跨年下跌4.2%。

聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)28日另發布獨立的房價指標，去年12月較前一年同期上漲 6.6%，經季節調整後，較前一月下跌0.1%。