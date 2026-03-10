藍議員遭爆包養網紅 綠譏內鬥遭嗆「先管好王定宇」

國民黨桃園市議員梁為超遭爆重金包養寫真網紅許玲玲。他表示目前是單身狀態，感情生活屬於個人私領域，為民眾服務、做好本職的工作才是最重要的。（圖／市議員梁為超提供）

國民黨4連霸桃園市議員梁為超遭爆租豪宅包養寫真網紅許玲玲，不惜砸重金送香奈兒包、吃高檔餐廳，還曾傳賭場照自拍，涉賭與桃色緋聞同時爆發。對此梁為超10日回應說，目前是單身的狀態，感情生活屬於個人私領域，為民眾服務、做好本職的工作才是最重要的。

據鏡週刊報導，梁為超於桃園市青埔二街承租月租5萬元（台幣，下同，約1572美元）的豪宅做為愛巢，且每月支付20萬元給許玲玲做為生活費。梁疑似常利用行程空檔，前往租處與許玲玲見面，情人節還會帶女方到北市高檔餐廳約會，若梁未出現，許玲玲平常幾乎沒工作就不出門。

據知情人士表示，梁許2人是飯局上認識，梁為超對她一見鐘情，哪怕許當時已有交往4年的男友也不放棄，花錢送禮從不手軟，只要她撒嬌要求，GD、蔡依林 的門票都能為她搞到。許玲玲一開始還會把梁的訊息轉傳給男友自清，嫌梁太煩，然而最終許玲玲還是敗在梁為超鍥而不捨的金錢攻勢下，琵琶別抱。

對此梁為超表示，已於2年前與前妻完成離婚手續，目前是單身的狀態，去年透過朋友介紹認識許小姐。他尊重外界的關心，但單身之後的感情生活屬於個人的私領域。身為民意代表，他認為最重要是為民眾服務、做好本職的工作、監督市政府、爭取建設，這才是最重要的；同時他也提供身分證，可見配偶欄已空，證明自己為單身身分，謝謝外界的關心。

針對梁為超緋聞，立委柯建銘前助理周軒在臉書發文表示「國民黨內鬥的氣氛已經白熱化」，引發藍營桃園市議員黃敬平不滿，怒斥「周軒在看新聞說故事，胡說八道」。

黃敬平說，梁為超的事可以吵到藍營內鬥，簡直是「竹竿湊菜刀」，瞎掰胡扯編故事。周軒自己綠營愛內鬥還要扯藍營，請綠營管好王定宇。

黃敬平表示，梁為超離婚兩年了，身為黨團同事與好友的他早就知道，只是梁個性低調，不談自己的私生活。既然單身，要跟誰在一起或做什麼，都是自由的。