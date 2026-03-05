我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

龔薩雷斯承認婚外情 共和黨領導層要他退選

美議員稱兩岸衝突最好別發生 柯伯吉：各方利益都要尊重

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影

美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）5日表示，面對中國的挑戰，美國最好的應對方法就是不要在對方有利的地方與之對抗，同時各方利益都要被尊重。

美國聯邦眾議院軍事委員會5日針對美國國防戰略和態勢舉行聽證會。繼聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）日前提到2026國防戰略中沒有提到台灣，共和黨籍聯邦眾議員魏特曼（Rob Wittman）5日也對此做出質疑，指美國的公開發言和文件內容有其重要性。

此外，魏特曼也指出，美國國會已經通過總統撥款權（Presidential drawdown authority）提供8.5億美元給台灣，同時也透過台灣安全合作倡議，提供台灣10億美元，但魏特曼質疑說，美國國防部至今都還沒有執行這些款項，訊問出席聽證會的柯伯吉，相關預算的執行進度，是否應用在台灣的防衛、訓練和裝備升級上？

對此，柯伯吉表示，他不確定預算執行的狀況，擬確認後再向魏特曼說明。

聯邦眾議員戴佳雷（Scott DesJarlais）5日則指出，美國最大的對手遺緒排名為中國、俄國、伊朗和北韓，並詢問說，美軍現在攻擊伊朗，假如又與中國發生衝突，美國是否有能力兩面作戰？柯伯吉回答說，美國的狀況很好，很大部分歸功於美國總統川普的領導，指國防戰略不但鎖定強化國防工業能力、備戰能力，也要恢復戰士精神，再加上美國盟友夥伴快速加強自我防衛，這讓美國有辦法應對全方位的潛在情況。

戴佳雷進一步表示，他認為面對中國和台灣之間的衝突，最好的應對方法就是不要讓衝突發生；柯伯吉對此回應說，應對中國挑戰的最好方法就是不要在對方有利的地方與之對抗，且各方的利益都被尊重（interests are respected）；柯伯吉說，這也是川普和國防部長赫塞斯在做的。

共和黨眾議員哈里根（Pat Harrigan）則詢問說，因應美軍在伊朗展開軍事行動，美軍有沒有特別的部署、調整，包括彈藥分配等，以確保北京方面不會視此為機會進犯台灣？

柯伯吉說，美國正密切觀察潛在對手的反應，並清楚地看到美軍的力量起到嚇阻的作用；此外，美軍並非只重視數量，也非常重視細節，包括如何有效部署美國的軍事力量在第一島鏈上打造阻絕防禦（denial defense）。

世報陪您半世紀

上一則

美參院委員會通過台美太空援助法案 國科會盼擴大交流

延伸閱讀

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空

胡振東：中國具摧毀美國能力 印太不會出現戰力真空
國防戰略未提台 美官員：川普風格清晰但低調

國防戰略未提台 美官員：川普風格清晰但低調
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

伊朗衝突影響擴大 韓媒：美國空襲若超過5周 恐抽調駐韓美軍裝備

熱門新聞

搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
國民黨主席鄭麗文。(記者戴永華／攝影)

鄭麗文登「外交事務」提3支柱嚇阻：台灣不必選邊站

2026-03-03 08:43
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

2026-03-04 21:04
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
麥當勞餐點示意圖。(美聯社)

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」 店長和教練發聲

2026-02-27 21:58

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標