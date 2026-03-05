免費AI算命愈來愈準 詹惟中坦言：命理圈正遭受衝擊

我的頻道

記者葉君遠／專訪
詹惟中對事業慢慢隨遇而安。圖／詹惟中提供
免費的AI算命愈來愈準，命理界遭受衝擊，詹惟中坦言生意3成遭到影響，「但我64歲，已經上岸了，沒什麼好掛礙，以後盡量對自己好，不再為工作太煩惱」。

AI正全面衝擊各行各業，包括補教、命理、工程師，未來許多白領工作將被慢慢取代。詹惟中說，原本命理師的業績因大環境不好，AI浪潮來襲更雪上加霜，命理圈很多是靠電腦算命付費，這種類型的，可以預見未來倒店潮。

詹惟中說，「我主打面對面服務，能解決AI不能解決的問題，但也已受影響，所以不斷改變模式，我原本算12宮收5800元(約194美元)，現改成只問一宮800元(約27美元)吃到飽，就是順應新局，之前去香港直播，也創下不錯業績。」

他去年運勢不好，出了3次車禍，另一次摔傷嚴重，還因為發言遭網暴，甚至犯水厄，家中漏水花了3、40萬維修，熬到終於結束噩運，希望丕極泰來，沒事就去旅行，到國外看看風水，有通告就接，早已財富自由沒壓力。

他習慣在社交平台上炫富，笑說這是特意打造的人設，「個性如此，太低調我看起來就沒光了，會像洩了氣的皮球，而且把名貴的東西戴在身上，不正是告訴別人，透過算命，我可以讓人生過得好？」

對於AI浪潮，他建言，「與其花錢去找坊間電腦算命的，不如找AI論命，比較沒有破財被騙危機，但與其找AI，更不如去廟裡點個香卜個卦更準，成功，不必在我」。

詹惟中對事業慢慢隨遇而安。圖／摘自臉書
