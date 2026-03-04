我的頻道

一洲焦點／美以重擊伊朗：一場可控的失控？

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

賴清德稱「大陸」 國台辦：兩岸一家人

記者廖士鋒陳宥菘／即時報導
中國大陸國台辦4日在北京舉行例行新聞發佈會，發言人張晗就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 (中新社)

賴清德總統2月24日出席海基會台商春節活動時，多次以「大陸」、「中國大陸」稱呼對岸，中國大陸國台辦發言人張晗昨回應，順應大勢、順應民心才是明智之舉。「我們多次講過兩岸都是中國人、是一家人，只要民進黨當局認同九二共識，停止台獨分裂活動，兩岸對話協商就能恢復，兩岸關係就能和平發展。」

張晗昨在國台辦記者會指，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是造成台海緊張根本原因。兩岸關係和平發展，有利於增進兩岸同胞利益福祉，促進台灣社會和諧安寧，確保台灣同胞安居樂業，是人心所向、大勢所趨，順應大勢民心才是明智之舉。

針對大陸方面就內政部長劉世芳親屬在陸企任職的披露與「依法依規」查處宣示，陸委會2月28日發布中國大陸經濟風險警示，提醒台商須審慎評估，並呼籲中共懸崖勒馬。張晗回應，問題關鍵是民進黨當局要正面回答劉世芳的親屬是否在大陸牟利，綠營是否存在一邊打壓參與兩岸交流人士，一邊利用親屬在大陸賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點，該懸崖勒馬的是民進黨當局自己。她重申，懲治措施只針對極少數台獨頑固分子及其關聯企業金主，不涉及廣大台灣同胞和台商。

陸委會昨晚回應，批評中共近年來對台打壓，常以「反獨」為藉口，事實上在推進「促統」，更企圖在未統之前，達到「未統先治」的目的。陸委會說，本案的實質目標就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作，破壞台灣公權力依法行政。

至於陸方春節前宣布將開放上海市民眾到金馬旅遊，張晗說，相關舉措正在落實，有進展會公布。

另出席昨日政協會議的大陸文旅部前副部長李群就兩岸旅遊議題說，大陸非常希望更多的大陸遊客去台灣，也非常歡迎台灣的遊客到大陸，但對於今年兩岸旅遊是否可能有突破，坦言需要雙方努力。

