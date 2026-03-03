台文化部長李遠跌倒骨折 文化部：手傷外一切平安

台文化部長李遠（後持麥克風者）3日赴台中國家漫畫博物館籌備處與漫畫家及漫畫產業人員交流，回程搭車時不慎跌倒造成左手臂骨折。文化部晚間表示，目前李遠一切正常，請外界放心。（台文化部提供）中央社

台文化部長李遠今天赴台中國家漫畫博物館籌備處，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。文化部表示，目前李遠一切正常，請外界放心。

文化部表示，李遠與20名漫畫家及漫畫產業人員進行「2026 漫畫行春—漫畫家交流會」，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。

文化部說，李遠除手傷之外，其他一切安好，目前已返回台北接受進一步治療，並遵照醫囑先取消近幾日的公開行程，部內相關政策推行則不受影響。

文化部表示，文化部2023年於台中刑務所官舍群成立國家漫畫博物館籌備處，為持續推進台灣漫畫產業發展，李遠定期與漫畫家及相關產業人員進行交流。

今天共同討論的議題包含北側新建漫畫博物館主建築、東北側歷史建築作為駐村場域，以及2027年台灣辦理首屆國際漫畫節、漫畫編輯等產業人員培力、台漫增加市佔率與進入國際等各項願景工作。

文化部強調，李遠已在台中林新醫院進行妥善的治療，除左手臂骨折外，一切平安。李遠特別表示，感謝台灣高鐵、台中市政府、林新醫院等各項緊急協助及各界關心，後續仍將持續文化部各項工作進行，不影響政務處理。