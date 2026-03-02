台九合一選舉「藍白合」會前會敲定 3月13日推共同政見

圖為國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）去年12月共同主持 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，表達為下一代打造更穩定的成長環境，真正落實「投資孩子，就是投資台灣的未來」。（本報資料照片）

備戰九合一選舉，國民黨 與民眾黨啟動整合，昨天舉行會前會，聚焦藍白共同政見發表與提名機制的產生方式，雙方敲定13日（下周五）於新莊舉行「藍白共同政見發布會」，目標從藍白合作的新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市四縣市開始試行。

民眾黨主席黃國昌 表示，據參與會前會的民眾黨秘書長周榆修轉述，雙方在交換意見的過程氣氛融洽，「大家都很有誠意，也釋出滿滿善意」，未來將會負責任地向台灣社會報告具體內容。

黃國昌昨表示，雙方昨天算是事前溝通作業，兩黨合作會分三階段，第一階段是提出共同政見，任何合作須建立在價值、願景跟共同推動福國利民的公共政策基礎上；完成共同政見向社會發表後，會針對第二階段政黨合作協議，以白紙黑字向台灣社會報告為什麼要合作，合作過程中如果遇到有競爭，要透過何種方式選出最強團隊；第三個階段才會進入全民調方式，推出最強團隊。

提名機制方面，國民黨副秘書長李哲華說，昨先針對共推人選方式、民調機構的挑選與執行時間、3縣市（禮讓高虹安的新竹市除外）要採相同協調機制或分開等細節，雙方初步交換意見後，屆時再約時間商議，最終機制出爐後仍須經過中常會拍板才能執行。

國民黨表示，對於台灣未來的治理藍圖，國民黨智庫與民眾黨政策會，在過去這段時間，密集溝通、深入交換意見；國際政經情勢變化快速、極端氣候的嚴峻考驗、新科技的衝擊、少子化等，對城市治理都帶來高難度的挑戰，如何讓民眾在快速變動的環境，安心、放心、開心的生活，藍白將透過共同政見、勾勒願景。

此次會議出席者包括李哲華、國民黨智庫副執行長吳怡玎與文傳會副主委尹乃菁；民眾黨則是周榆修、政策會執行長賴香伶與民眾黨立院黨團主任陳智菡。

台北市副市長李四川 即將投入新北市長選戰，預計3月10日去職，3月11日接受國民黨徵召；李四川離開北市前還要主持北市都委會，審查社子島開發案。黃國昌昨說，李四川是有始有終的人，他百分百尊重「川伯」，藍白合推動階段有方法、步驟，沒有拖延問題。

民眾黨創黨主席柯文哲昨與新竹市長高虹安赴竹蓮寺參拜，並拜會竹市議長許修睿。針對新竹市藍白合作，柯文哲表示，應該問黃國昌，「開會也是黃國昌在開」。民眾黨新竹市議員李國璋回應，目前在市長人選，藍白已取得共識，確定支持高虹安，議員席次就是各自努力。

行政院針對公教停砍年金法案祭出「副署不執行」，同時未依法編列提高後警消退休所得替代率後的退休金、軍人加薪等相關預算，引發各界質疑。中華民國公教軍警消聯合總會今天號召超過20個相關團體赴立法院舉行「還我退休金」記者會。眾多國民黨立委及民眾黨立委預計到場聲援，也被視為是新會期藍白合第一擊。