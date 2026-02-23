立法院新會期 國民黨強調主導軍購 直接與美溝通

國民黨主席鄭麗文（中）、秘書長李乾龍（左）和前主席吳伯雄（右）23日出席中央黨部新春團拜。(記者陳正興／攝影)

台灣立法院新會期今天開議，軍購特別條例成朝野攻防焦點。國民黨 主席鄭麗文 昨表示，國民黨一定會積極主導，也盼主動與美方溝通，要為台灣爭取到真正合理、有效、需要的軍購，否則一直讓國民黨背黑鍋，不是團結台灣的做法。國民黨立院黨團總召傅崐萁 說，今天立法實務研討會討論後會提出黨版，並列為本會期優先法案。

鄭麗文近日接受丹麥知名媒體「貝林時報」（Berlingske）專訪，也闡述國民黨的兩岸路線與務實避戰的堅定立場。她表示，「兩岸必須建立互信，否則最終將只剩下武器來替我們發言」。

鄭麗文在專訪中強調重建兩岸溝通橋樑的急迫性，一旦發生衝突，台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家，因此，國民黨的核心理念在於「避戰」與「保護台灣人民的最大利益」。她說。基於對台灣未來的強烈責任感，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。

針對軍購條例，傳出鄭麗文傾向僅通過美國去年宣布對台3500億元(台幣，下同)軍售，她昨天出席國民黨中央黨部新春團拜受訪表示，大家對國民黨有很深的誤解，其中最主要來源是因為民進黨惡意的造謠，從戰後在台灣，最支持國防力量的就是國民黨；但1.25兆元軍購條例內容，從一開始就完全黑箱，至今還語焉不詳，包括為何會出現前所未有的商購、而非像過去一樣對美軍購？對台是否要投資軍工產業？到目前都無任何具體內容與說明。

鄭麗文表示，再這樣下去，只會擴大不必要的誤會，且對國家安全造成重大傷害；國民黨一定會積極去主導這件事情，也希望能幫台灣爭取到真正合理、有效、需要的軍購；國民黨當然有自己的版本，也希望能主動與美方溝通。

傅崐萁表示，台灣要安定繁榮，方法有很多，武裝台灣是有必要，但這只是其中之一，如何回歸憲法推動兩岸和平，才是政府該做的事；國民黨會在立院本會期，把國家安全相關的必要軍備列入優先法案，只要實務有需要、且符合國家安全、台灣安定、繁榮發展。