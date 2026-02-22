綠委：台美貿協價值未減損 應把握契機加速國會審議

我的頻道

黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。(圖／本報系資料照)
美國最高法院裁定川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的對等關稅違法，川普改依1974年貿易法第122條款對全球課徵15%關稅，民進黨立委陳冠廷指出，台美對等貿易協定（ART）在架構設計上即具備因應美國法律工具更迭的前瞻能力，其核心防禦價值並未因判決減損；當前台灣首要任務是加速推動ART的國會審議，並透過技術性法律銜接，確保協定在新的關稅框架下持續發揮保障效力。

陳冠廷表示，外界關注此次判決是否削弱ART的效力，但ART的戰略價值遠超過單一稅率數字。他指出，ART涵蓋的第232條款半導體優惠待遇、建廠配額免稅及2072項產品豁免清單，均屬獨立於IEEPA的制度性安排，並未因判決而受到影響。他強調：「ART為台灣建立了一道跨法律工具的結構性防禦架構，其中第232條國安關稅項下的半導體特殊待遇，是台灣在全球供應鏈中獨有的戰略資產。這項設計的價值，正是在法律環境劇烈變動時才真正彰顯」。

針對是否應重新談判，陳冠廷表示，台灣此刻的最佳策略是穩定推進既有協定的落實。他建議行政團隊以「技術性法律銜接」為方向，與美國貿易代表署（USTR）進行磋商，確保ART中「15%關稅上限與不疊加原則」在第122條款過渡期及未來可能啟動的第301條款框架下持續有效，讓台灣擁有一個不受單一法律工具變動影響的長期保護機制。

他說，台灣透過2500億美元的赴美投資承諾，已實質展現對台美經貿夥伴關係的高度誠意與行動力。這些具體成果為台灣在技術性磋商中提供了堅實的對話基礎。

陳冠廷同時呼籲立法院應加速ART的審議程序。他指出，第122條款僅有150天的法定期限，預計將於今年7月屆滿。若台灣能在此期限內完成ART的國內法化程序，將大幅強化協定的法理正當性與國際法拘束力，為日後面對任何關稅框架調整提供堅實的法律後盾，「ART的審議攸關台灣在全球經貿版圖中的長期制度地位，這是朝野合作展現國家戰略格局的重要時刻，期盼各黨團以整體國家利益為優先，共同推進審議工作」。​​​​​​​​​​​​​​​​

世報陪您半世紀

關稅 川普 供應鏈

美關稅判無效 政院審慎評估台美協定是否送立院

