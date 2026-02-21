台行政院長：談判團隊將積極與美溝通 確保232最惠國待遇

我的頻道

中央社台北21日電
最高法院裁定對等關稅違法，美國總統川普宣布對全球各國課徵15%臨時性關稅，閣揆卓榮泰召集副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員楊珍妮等談判團隊會商對策。(取自卓榮泰臉書)
最高法院裁定對等關稅違法，美國總統川普宣布對全球各國課徵15%臨時性關稅，閣揆卓榮泰召集副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員楊珍妮等談判團隊會商對策。(取自卓榮泰臉書)

台行政院長卓榮泰今天透過臉書說，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，他也請談判團隊審慎評估，與美國政府保持緊密聯繫。卓榮泰在文中並引用日本首相高市早苗的話，強調台灣迎向挑戰創造未來。

卓榮泰晚間透過臉書表示，今天他與副院長鄭麗君、秘書長張惇涵以及談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。

他表示，對於232條款的部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，他也請談判團隊審慎評估，與美國政府保持緊密聯繫，一切以確保國家及產業最大利益為目標，適時向國人說明。

卓榮泰說，談判團隊過去歷經兩階段談判，談出了確保國家利益、產業利益、糧食安全、國人健康的成果，更談出了與歐盟日韓同等的關稅優惠，以及232條款最惠國待遇，這是談判團隊的重要成果，也是面對新情勢的有利基礎。

他說，後關稅時代，全球經貿局勢是動態發展的，政府要做的是「關注變局」、「確保成果」、「審慎因應」。政府會確保台灣的最佳待遇，以及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。

卓榮泰說，他相信副院長所率領的談判團隊，能在原有的優勢基礎下，繼續確保國家最大利益，也確保產業的國際競爭力。同時，台灣將持續優化經貿體制、促進雙向投資機會，並且與美國建立更穩固的合作基礎，持續深化台美戰略夥伴關係，並朝維護國家安全與經濟安全的共同目標努力。

卓榮泰表示，日本首相高市早苗說，不敢挑戰的國家是沒有未來的，「我要說，台灣始終都在迎向挑戰中創造未來」。

卓榮泰 關稅 高市早苗

鄭麗君：面對關稅新情勢 有信心確保台灣最大利益

