鄭麗君：面對關稅新情勢 有信心確保台灣最大利益

中央社台北21日電
台行政院副院長鄭麗君。（本報系資料照）

台行政院副院長鄭麗君今天說，面對關稅新情勢，有信心持續確保國家及產業最大利益。台灣的韌性來自於總能化挑戰為機會，面對情勢變化，政府將在既有基礎上，積極與美方聯繫溝通，為台灣確保最大利益，為產業爭取最佳待遇，讓台灣的國家競爭力在變局中更加茁壯。

鄭麗君透過臉書表示，過去這24小時，全球經貿秩序又迎來了新的變化。美國聯邦最高法院於2月20日裁定川普總統援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵之「對等關稅」及「芬太尼關稅」因逾越其法定權限而無效，許多關心台灣產業前景的國人、特別是與美國經貿往來密切的企業夥伴們，心中一定有所牽掛，她和行政團隊同心感受，因為大家都是台灣隊。

她說，自從美國政府於去年4月制定對等關稅以來，台灣歷經兩階段談判，取得多項關稅優惠待遇。伴隨談判過程，也持續推估美國最高法院審議川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否逾越授權所帶來的可能變數，而這是台灣與各國都須共同面對的。

她強調，台灣面對談判的最大挑戰，始終來自於台灣在2024年為美國第六大逆差國，2025年逆差額更倍增至近1500億美元，成為第四大逆差國，談判風險也相形增加。尤其，占台灣輸美金額76%的品項，屬於232條款調查的範圍，必須與對等關稅併談。隨著主要競爭國達成協議，以及產業界的殷切期盼，台灣必須持續推進談判，為各項產業爭取最佳待遇。

鄭麗君說，昨天裁決公布的第一時間，她和經貿談判辦公室及相關部會進行了密集情勢盤整，包括美方司法部門的裁決，尤其是美國行政部門隨即改採「1974年貿易法」122條款徵收10%暫時性關稅的行政命令，以及美方後續可能援引其他法律條款。

鄭麗君表示，今天稍早，她已經向行政院長卓榮泰報告最新情勢，卓榮泰特別指示，面對美國相關政策等外部環境變動期間，政府必須持續作為產業最堅實的靠山，不讓企業在國際變局中受到衝擊，更要確保台灣持續領先的國際競爭力。

鄭麗君表示，台灣及各國後續都仍需密切關注美國政府的關稅政策動態，除了122條款及301條款，或依據「1962年貿易擴張法」232條款增加調查項目，乃至「1930年關稅法」338條款等法律途徑，都應該密切關注。

她說，歷經過去10個月，台灣經由談判已取得多項優惠待遇；面對美國最高法院的判決結果，政府的態度非常清楚，那就是無論美國關稅政策如何變動，為產業確保最佳待遇，維繫國家競爭優勢，仍是唯一的目標。因此，對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，台灣團隊會審慎評估，與美國政府保持密切聯繫溝通，一切以確保國家及產業最大利益為目標，並適時向國人說明。

此外，鄭麗君表示，2024年占台灣輸美金額76%的項目，屬於適用232條款已調查或正在調查中的範圍，對台灣經濟發展至關重要。歷經前階段的談判，台美已洽簽「台美投資合作MOU（合作備忘錄）」，談判團隊已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響，預期將具體助益於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅對高科技產業供應鏈帶來的不確定性。

她說，除了將持續確保這些談判成果，關於232條款可能增加的調查項目，已於「台美投資合作MOU」中納入「針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。

世報陪您半世紀

