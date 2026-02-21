我的頻道

川普：對全球商品加徵關稅 從10%提高至15%

川普改法源徵10%關稅 Axios：這條法律超猛

賴清德：與美保持緊密溝通 確保台灣最佳待遇不打折

中央社台北21日電
台總統賴清德。(歐新社)
面對美國關稅新變局，台總統賴清德說，會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通，確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保台灣相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅。

賴清德今天透過臉書表示，這2天美國最高法院的判決，以及川普政府宣布改採「1974年貿易法」第122條對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅等相關政策，不只影響台灣，也影響全世界。

賴清德表示，行政院長卓榮泰及談判團隊也在第一時間向他報告，他要請國人和產業界的朋友放心，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時都有最新的掌握，也有最充足的準備。

因應接下來的可能變化，賴清德說，會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保台灣相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

總統表示，台灣擁有全球最具競爭力的產業與最團結的國民，對未來充滿信心。無論外在經貿環境如何變動，政府都會一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，為國家、產業爭取最佳利益。

展望新的一年，總統表示，政府會繼續做國人與產業最堅實的後盾，帶領台灣安穩度過變局，持續大步向前。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

川普 賴清德 關稅

