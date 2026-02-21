川普關稅被判違法 黃國昌籲賴政府重啟台美貿易談判

大年初五，黃國昌（左）與民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君前往中和烘爐地參拜及發送發財金。（記者林媛玲／攝影）

美國聯邦最高法院昨否決川普 總統以「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）作為對等關稅 政策法源依據的正當性，川普也隨即宣布將對全球商品徵收稅率10％的全球關稅。今民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌 表示，面對劇烈的變動，將對台灣及各國造成巨大衝擊，呼籲賴清德總統應告知國人要如何因應，甚至之前簽訂的台美貿易是否可利用此機會重新調整。

黃國昌今與民眾黨新北市中和區議員參選人陳怡君前往中和烘爐地參拜時受訪表示，美國聯邦最高法院已宣告川普無法依「國際緊急經濟權力法」課加關稅，且明定這是國會的權限，目前台美所簽訂的經濟貿易協定就是奠定在川普總統依照IEEPA所頒布的14257號行政命令的基礎上進行談判跟磋商，但在美國聯邦最高法院判決後，這個基礎已喪失，接下來有必要重新調整。

黃國昌說，期待賴清德能清楚告訴國人未來政府要如何加以因應，民眾黨的立場是站在人民的立場要理性評估，在經貿市場大家追求的是穩定性跟安定性，面對突如其來的變化將對台灣及世界各國造成巨大衝擊，至於川普宣布要再加10%關稅是以1974年的貿易法，但最高也只能課加15%的關稅，且它最長的效期也僅能有150天。