我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美將陷關稅空窗期

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

記者洪哲政/台北即時報導
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

海軍高雄軍艦即將於25日除役，艦上近年協助中科院完成多項國造軍備測試工程，其中包括首度曝光的「玄風電戰系統（ECM）」，是台灣國造首款高階電子反制系統。中科院表示，玄風專案涉及國防機敏資訊，援例不予評論。

高雄艦是海軍唯一現役兩棲指揮艦，因艦齡高達82年，且已完成國造武器測試任務，將於25日在高雄港新濱碼頭舉行除役儀式，結束69年的海軍服役生涯。

高雄艦於2017年起擔任中科院的眾多國造軍備測試平台，包括：新型主動電子掃描陣列雷達（AESA）、蜂眼雷達、華陽垂直發射系統（VLS）、海弓三、海劍二防空飛彈、海劍二防空飛彈、海劍羚防空飛彈系統等，另有迅聯艦用戰鬥系統、整合式艦用航儀導航系統。另有一款電子反制系統（ECM）於2024年上艦測試，在高雄艦除役前宣布通過測試。

據了解，中科院稱這款具備電戰攻擊性能的ECM為玄風電戰系統，透過發射電磁波干擾、欺騙或破壞敵方雷達、無線電通訊及導引系統；由中科院科研計畫基金支持研發；以外型研判，屬艦用系統。

ECM研發涉及技術與系統整合、輸出限制與物料取得與模擬實戰環境複雜性等因素，實務上相當困難，中科院突破瓶頸完成研發並通過測試，實屬不易。

中科院玄風電戰系統曝光。（圖／讀者提供）
中科院玄風電戰系統曝光。（圖／讀者提供）

世報陪您半世紀

上一則

川普關稅無效 他問台美協定仍算數或重談？矽盾可以歸還了嗎？

延伸閱讀

「帶刀護衛」南昌艦入列6周年 曾一對二退外艦

「帶刀護衛」南昌艦入列6周年 曾一對二退外艦
巴蘭科案迎轉折…3名海軍陸戰隊員之父 驅逐令獲撤銷

巴蘭科案迎轉折…3名海軍陸戰隊員之父 驅逐令獲撤銷
迎戰7機擊落4架 為國藏戰績50年 南加老兵百歲授勛

迎戰7機擊落4架 為國藏戰績50年 南加老兵百歲授勛
法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？

冬奧╱比賽驚見手機飛出…滑雪賽為啥非得帶手機？
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」
川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅