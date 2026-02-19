卓榮泰探視陳光復 高雄榮總：狀況改善將協助復健

澎湖縣長陳光復17日出席活動時跌倒昏迷，行政院長卓榮泰（中）19日至高雄榮民總醫院探視。（行政院提供）中央社

台行政院長卓榮泰 今天前往高雄榮總探視澎湖縣長陳光復。院方說明，陳光復目前狀況已有改善，預計術後高峰期2至3天後，將協助陳光復進行中西醫復健，包含神經外科、重症醫療及心臟內科團隊都將全力投入術後照顧。

陳光復17日出席春節 公演活動，疑不慎踩空摔倒，頭部重創、送醫急救，引發各界關注。

行政院發布新聞稿指出，卓榮泰今天前往高雄榮民總醫院探視，了解術後復原情形、慰問家屬，並感謝榮總醫療團隊用心照顧；衛福部長石崇良近日也密切向總統賴清德 和卓榮泰說明陳光復病情，相信在醫療團隊認真及用心照顧下，陳光復術後將能儘快恢復健康。

高雄榮民總醫院神經外科主任廖維專表示，陳光復透過醫療專機後送高雄榮總後，先進行手術，術後送至加護病房密切觀察，目前陳光復狀況已有改善，預計術後高峰期2至3天後，將協助陳光復進行中西醫復健，包含神經外科、重症醫療及心臟內科團隊都將全力投入術後照顧，後續也會密切關注復原狀況。

對於醫療後送量能部分，澎湖病患如有緊急醫療後送需求，依急救責任區域及時效考量是優先送往高雄，但通常必須先降落小港機場，而小港機場至醫院這段路程容易遇到塞車。卓榮泰請高雄榮總提出醫院救護直升機起降空間優化計畫，以強化醫療後送量能、提升醫療防衛韌性。

此外，陳光復今天透過臉書以「衷心的感謝所有關心的朋友，目前進步中」為題發文說，感謝各界湧入的祈福和關心，這幾天對他的家人來說既煎熬又充滿感激，大家的每一份心意，都是支撐守候的最強大力量。

陳光復表示，特別感謝卓榮泰代表賴總統專程到醫院探視，衷心感謝高雄市長陳其邁、民進黨籍立委王定宇及高雄市議員江瑞鴻提供交通及各項後勤協助，也再次感謝第一線醫護人員的悉心照顧。