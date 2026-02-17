我的頻道

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

賴清德台南參拜 身旁主委突劇烈嘔吐噴濺到賴身上

記者袁志豪／台南即時報導
祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，林疑似感染諾羅病毒導致嘔吐。(記者袁志豪／攝影)
賴清德總統大年初二清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋，在立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，現場活動一度中斷；據了解，林疑似感染具傳染力諾羅病毒。

今日上午活動結束後，本報記者關心詢問林培火的身體狀況，林在祀典武廟的泡茶休息區休息，意識清醒、談話自若受訪表示，可能是家裡有人得諾羅病毒，自己被傳染，現場安南醫院的林聖哲院長診療後，跟他說目前多休息、補充水分跟電解質就好了，也不用到醫院，沒有問題。

據衛福部官網說明，諾羅病毒是一群可感染人類引起腸胃道發炎的病毒，症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛，與病人密切接觸如接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，皆可能受到感染。

今天上午7時15分左右，陳亭妃致詞時，站在賴總統與台南市長黃偉哲正中間的林培火突然以手摀住嘴巴，但仍忍不住向右嘔吐大量噴濺物，波及賴總統左側肩膀和手臂衣物；賴總統見狀連忙向右方急閃至立委郭國文的前方，隨後便上前關心林的身體情況。

林培火走到後方坐下休息，現場活動一度中斷，院長林聖哲也跟消防局人員趕往查看；賴總統在致詞時說明，林主委因為家裡有人得諾羅病毒，有可能因此受影響，經林院長簡單處理，情形已經穩定，目前血壓較高應該是緊張，沒什麼問題。

賴總統在現場用台語向各位鄉親拜年，「清德清香三柱，一本虔誠，恭祝祀典武廟南天文衡聖帝，新春恭喜、新年快樂、神威顯赫、香火鼎盛；同時清德誠心祈求，南天文衡聖帝大展神通，保庇台灣國泰民安、風調雨順。咱台南市四時無災、八節有慶，所有的善男信女，大家闔家平安，大家大賺錢」。

賴總統發放福袋給民眾，第1組排隊的蔡姓夫妻在昨晚10時55分就已到現場守候，2人為台南在地人，已連續多年領總統紅包，今天是第2次搶頭香，回家後準備放在財位，祈求一切順利；此時狀況較穩定的林培火也度回到賴總統身旁想要陪同發放，經旁人勸說才離開休息。

