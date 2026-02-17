除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

我的頻道

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）昨天除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；手中紅繩劇烈抖動。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）昨天除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；手中紅繩劇烈抖動。記者林伯東／攝影

國民黨主席鄭麗文昨夜參與除夕撞鐘祈福時「2度劇烈抖動」，國民黨表示是「強烈感受到神明感召」，引發各界熱議。鄭麗文稍早表示，她有幸參與敲響最後三響鐘聲，與此同時感受大願之前、大法之下的巨大正能量，而個人何其渺小和卑微。

鄭麗文昨天出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，她於敲擊環節時，手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議；國民黨回應，鄭麗文一向虔誠向佛，昨祈願感受到神明感召，她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡責任，為民監督執政黨，也祈求神明保佑。

國民黨回應再引發各界熱議，鄭麗文稍早也於社群發文回應，昨夜是她第一次參與法鼓山的敲鐘大典，現場極其莊嚴殊勝，春雨綿綿滋潤大地和人心，法華鐘聲更是承載眾人共發之大願，願新的一年祥樂豐足，世界和平。

鄭麗文指出，她有幸參與敲響最後三響鐘聲，圓滿108法華鐘響；與此同時，感受到大願之前、大法之下，所產生的巨大正能量，體會到個人何其渺小和卑微，個人榮辱和得失因此顯得無足輕重，也從此面對任何困難，內心都將無比強大。

鄭麗文提到昨夜致詞「以己為薪，以己為洲」。「以己為薪，薪盡火傳」，原出自莊子，是她勉勵國民黨同志為了大道理想的傳承，奉獻一己之心力；「以法為洲，以己為洲」，則是佛陀涅槃之前對弟子的最後叮嚀，修法不外求。

鄭麗文表示，以此與大家共勉，不論是個人想要安住本心，或是為國家民族的未來，都不能依靠外人，只能反求諸己，並以正法為依歸，渡己渡人。她說，昨夜引起各界的關注與好奇，因此特別跟大家說明，今天是大年初一，再次向大家拜年，新春恭喜，吉祥如意。

