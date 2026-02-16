回應美議員致函 韓國瑜：國防特別預算列最優先議案

我的頻道

中央社台北16日電
日前美國聯邦參、眾議員針對台灣國防預算，致函立法院長韓國瑜、主要政黨領袖關切。韓國瑜與立法院副院長江啟臣共同聲明，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。圖／聯合報資料照
美國34名跨黨派議員日前致函立院，表態支持國防特別預算。台立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天透過共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，審慎審議相關議案；立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。

美國34名跨黨派的聯邦參、眾議員12日致函韓國瑜等人，關切立法院可能只批准部分強化台灣國防的預算，盼支持足以應對當前形勢並清晰展現台灣自衛意志的經費。議員們也承諾解決軍售交付延宕的情形。

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣今天發布共同聲明表示，台灣身處複雜的地緣政治環境，他與江啟臣一向關注台灣的國防、外交及僑務工作，並高度重視國防、安全與經濟合作議題，期盼透過台灣自身的努力以及與夥伴國家的合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

聲明強調，作為立法院長與副院長，代表的是由中國國民黨、台灣民眾黨、民主進步黨及無黨籍立法委員共同組成的多元國會，民主社會中存在不同意見，並透過理性辯論達成共識，是民主制度的成熟表現。無論黨派立場為何，對於守護國家、強化自我防衛能力、確保國家安全、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。

該聲明表示，中華民國（台灣）是蓬勃的民主國家，立法院作為國家最高民意機關，會堅持在公開、透明及符合法治的程序下，審議各項議案以及達成跨黨派的共識，透過理性思辨與國會參與，更將有助於提升國防政策的社會支持。

針對國防特別預算條例，聲明指出，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立法院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對國防預算的共識。

聲明提到，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定。立法院肩負全國2300萬民意的託付，會克盡職責，為國家安全、發展與繁榮努力。

該聲明說，珍惜與美國國會之間開放且坦率的互動交流，相當重視議員們的意見，將以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。 

