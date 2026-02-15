鄭麗君簽署台美貿協今返台 未發表談話僅祝大家新年快樂

台美互惠貿易協定於13日完成簽署，行政院副院長鄭麗君（左2）、政務委員楊珍妮（左4）、經濟部政務次長陳正祺（左3）昨天清晨搭機返台。（記者黃仲明／攝影）

台美互惠貿易協定於13日完成簽署，確立關稅 降至15%且不疊加，平均稅率降至12.33%，較去年4月大減23.45個百分點。行政院副院長鄭麗君昨天清晨與行政院政務委員楊珍妮、經濟部政務次長陳正祺、國安會諮詢委員黃重諺等人搭乘長榮 航空BR-31班機返台，媒體詢問鄭是否對歷時長達10個月的談判結果感到滿意，鄭麗君向記者微笑點頭、揮手致意，祝福現場媒體大家新年快樂後就搭車離開機場。

鄭麗君13日在美國舉行記者會時表示，在美方要求全面開放市場下，台方調降美製小客車至零關稅，並取消美規車進口數量限制。針對美豬美牛，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半（第三年調整至稅率6.3%～10%），美牛則開放絞肉及部分內臟進口。此外，保健食品關稅將調降至10%。至於稻米及米製品、雞肉等27項攸關糧食安全的主要農產品，均維持現行關稅。

她在記者會上也提到輸美關稅方面，台灣與美方確定互惠關稅15%不疊加，並適用232條款最惠關稅待遇，經過談判，爭取2,072項豁免品項後，我國對美平均關稅將由去年4月的35.78%降至12.33%，大幅下降23.45個百分點。平均關稅顯著下降，有助提升台灣傳統產業與高科技產品在美市場競爭力，同時亦確保糧食安全與軍工產品關鍵供應鏈 不受影響，達成市場開放與國家利益兼顧的平衡目標。