藍白合？李四川選新北 黃國昌：若李出線他不會當副手

台北市副市長李四川有意投入新北市長選舉，今天上午出席中廣節目，並接受媒體訪問。(記者曾原信／攝影)

北市副市長李四川 昨(11)天宣布二月底請辭，三月將回熟悉的新北，間接宣布三月投入新北市長選戰。李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，李四川回顧公務員40多年追求的價值，及宣布參選的決定關鍵，給了八個字「「當仁不讓、順勢而為」。接下來新北藍白合？李四川說，新北藍白合相當重要，李也透露，先前黃國昌 主席曾來約會面，但他當時還沒有身分，不過接下來有機會，將會來請益黃國昌。此外，黃國昌今天受訪時表示充分理解，強調雙方是非常良性的君子之爭，並重申若是李四川出線，他不會當副手。

李四川昨天宣布將於2月底請辭北市副市長，3月投入新北市長選舉後，今天一早上班前接受媒體人王淺秋專訪談決定參選的心路歷程。

李四川說，他是做事的人，不懂選舉、也不會講話，在舞台上與一般政治人物不一樣，比較喜歡活在當下，「今天扮演什麼角色，就把這個角色做好，再來想下一個。不過過年後，就會來好好思考，不管北市、新北，雙北還有什麼可以更好的所有建設。

李四川也提到他在北市這三年、協助市長蔣萬安 的施政，從大巨蛋第一年能夠完成打棒球、還有推動演唱會經濟，包括前一段時間比較受攻擊的公館圓環廢除，不過現在結果是公館圓環減少事故，比幾個月減少51%，這才是一個價值。

李也透露，昨他拜訪一位長輩，閒聊時提到其實選舉是做討好人的事，不過施政是做得得罪人的事，不能讓所有人都贊成你，但應該做的就必須要排除所有困難，儘管受攻擊，但若對市民好就要勇往直前。

李也提到，他任公務員40多年，其實不在乎任何職位，之前他也提過，曾在左營高鐵站超商買拿鐵，店員告訴他好久沒見面堅持要請這一杯咖啡，因為對方說「我每次機車騎出來，道路平就想到你」，李四川說，這聽起來是一件小事，不過是人民關心的事，也是施政者要要求的價值，這也是他要追求的。

對於接下來新北如何藍白合？李四川說，往後的選舉，他與黃國昌會是君子之爭，如果國民黨有提名他，要與黃國昌民調決定，他都不排斥，尊重黨的安排與黃國昌的協調。

李四川強調，黨內與民眾黨協調，如果有機制，他會參加機制，誰勝出就代表選新北，因藍白合還是相當重要，施政還是要多數贊成，市政推展才能順利。

李四川今天也透露，前一段時間，其實黃國昌有來約見面，但當時李四川回覆，因還沒有宣布參選，也還不是擬參選人，沒有身分可以見面，但如果要談施政可以經驗分享，但只要談就會涉及選舉，所以等決定了，有機會他會再來請益黃國昌。

李四川提到，尤其黃國昌在立法院的戰鬥力，這是黃國昌的優點，也是他該學習的地方。

針對台北市副市長李四川正式表態投入新北市長選戰，且獲台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜支持，黃國昌指出，蔣萬安與侯友宜皆為中國國民黨籍非常優秀的六都首長，力挺自家人選是人之常情，「充分可以理解」。但他認為，這場選戰更重要的是，讓新北市長選舉成為一場氣度與政策視野的競爭，在理性平臺上提出負責任的施政藍圖，「給新北市民最好的政策願景」。

新北市長參選人黃國昌今重申，若是台北市副市長李四川出線，他不會擔任副手。(記者張策／攝影)

對於是否有信心勝選，黃國昌直言「當然有信心」，並強調自己將盡全力，讓市民相信他是新北「最好的選擇」。

媒體詢問未來是否可能以正副手搭配方式組成「最強團隊」。黃國昌表示，目前首要目標仍是爭取代表在野陣營競選新北市長，若最終由李四川出線，他不會擔任副市長，這一立場早已明確。他強調，新北作為六都中人口最多的城市，不可能由任何一人獨自完成所有市政，未來若涉及政黨合作，最強團隊形式仍會進一步討論，自己採取開放態度，沒有預設立場。