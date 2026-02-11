重申審軍購2個標準 鄭麗文：民主底線國民黨不可能鬆手

國民黨主席鄭麗文下午舉行中常會發表談話。(記者曾吉松／攝影)

台總統賴清德 今親上火線促在野黨盡速審議行政院提出的新台幣1.25兆元國防特別條例。國民黨 主席鄭麗文 表示，製造憲政僵局的是賴清德，不積極溝通、設法解套，她感到相當遺憾。國會的尊嚴、民主的底線，國民黨不可能鬆手，只堅守回到民主憲政運作的正軌而已。

鄭麗文今在中常會指出，對於國防特別預算內容，國民黨一直高度關注，「我們也有我們的步驟，」內部版本其實早就有很多的討論跟準備，國民黨團總召傅崐萁在立法院已經有完整的說明和回應，她就不再贅言。

她強調，國民黨只有兩個標準，一是一定會採購台灣真正需要的軍購，二是當然要幫老百姓看緊荷包，避免中間可能上下其手、貪贓枉法，舞弊營私的所有漏洞。這麼多預算都是人民的血汗錢，真正是要換來台灣堅實的國防，而不是讓某些不肖人士中飽私囊。國民黨在國會一定會堅守崗位、盡忠職守，幫大家守護台灣的國防力量。

鄭麗文說，台灣不需要在中國大陸跟美國之間做選擇，美國長年以來共同的戰略夥伴關係與情誼，他們希望能深化跟強化，所以她非常感謝國民黨立院黨團與總召傅崐萁，在面對來自各方的壓力，能堅定站在為台灣人民謀取最大福祉的大原則，穩健地往前走。

鄭麗文指出，今天賴清德又開了記者會，其實她感到相當遺憾。已經過了4個月，她沒有看到賴清德因為年度總預算無法審查而積極溝通、想辦法解套、推動，「他好像一點都不在乎」，今天製造憲政僵局的是當家的賴清德，立法院三讀通過的所有法案預算卻一概杯葛不理，為反對而反對，大罷免結束之後還變本加厲。

鄭麗文說，國會的尊嚴、民主的底線，國民黨不可能鬆手，國民黨沒有要求賴清德什麼，只堅守要回到民主憲政運作的基本正軌，「賴總統不惜年度總預算無法審查，可以僵持到今天不聞不問，他真的在乎民生需要嗎？」

鄭麗文說，她真正痛心的是，如果賴清德這麼在乎國防安全、防衛韌性，為何軍公教警消合理待遇的改善卻完全否定、杯葛到底？區區300億元的預算，提振軍公教警消士氣，增加更多人從軍的意願，難道這個不是保衛台灣的核心？到今天還在反對提高職業軍人待遇的法案，會不會太慢了？立法院三讀都已經通過了，現在放馬後砲，是不是寒了所有三軍將士的心，這就是賴清德說的堅定支持台灣國防？