在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

台灣新聞組／即時報導
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

夏威夷「檀香山星廣報」8日頭版頭條報導，台灣政府持有產權的華埠文化廣場年久失修、治安惡化，市長布蘭賈迪痛批「城市的毒瘤」，已致函賴清德總統。台外交部10日表示，將檢視並加強其保全與安全管理作業，積極配合檀香山市府及各界共同維護良好的公共環境。

中央社報導，夏威夷主流媒體「檀香山星廣報」（Honolulu Star-Advertiser）8日頭版頭條以標題「我們城市的毒瘤」，副標題「檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）要求台灣改善日漸破敗、犯罪叢生的華埠文化廣場」報導。搭配照片中，建築物上可見中華民國國旗。

報導說，「華埠文化廣場」（Chinatown CulturalPlaza）位於檀香山市中心，占地四英畝（約4900坪），產權屬台灣政府，松鶴國際企業公司負責物業管理。廣場網站介紹，這棟四層樓的複合式建築是1974年六個華人團體合資興建。

布蘭賈迪指出，華埠文化廣場長期管理不善，淪為遊民和非法活動聚集地，批評台灣是「製造貧民窟的房東」。他表示已致函賴清德總統，強調該問題「必須立即處理」。

報導指出，布蘭賈迪發給賴清德的信函裡，列舉行人遭遊民攻擊、老婦人衣物遭縱火、電梯淪為毒窟充滿人類排泄物、竊盜與非法賭博等治安問題。

檀香山市府指出，該地屬私人產權，為外國政府持有資產，市府依法難以直接介入整修與管理，使問題更為複雜。

外交部10日晚間表示，台灣十分重視檀香山市長對當地「華埠文化廣場」的關切，並已採取措施。此案駐檀香山辦事處將視評估重建的相關辦理情形，持續與檀香山市府保持聯繫並適時說明。

有關文化廣場周邊的治安狀況，外交部指出，尊重當地政府依其權責處理。文化廣場本身並非治安問題的成因，同時也在相關治安事件中受到影響。為善盡管理職責，文化廣場將檢視並加強其保全與安全管理作業，積極配合檀香山市府及各界共同維護良好的公共環境。

駐檀香山台北經濟文化辦事處向「檀香山星廣報」聲明表示，高度重視外界對於重建的期望，正著手組織專家團隊進行評估，並強調涉及複雜議題，必須謹慎處理。

報導指出，檀香山市政府近年推動華埠振興計畫，盼整頓老舊社區。市府認為，位於核心地段的華埠文化廣場長年失修，恐影響整體規畫。市府希望台灣參與整體重建計畫，構想將該地活化為「台灣文化廣場」。

