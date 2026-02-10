黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

我的頻道

中央社台北10日電
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）遭重判。圖為2020年4月18日，黎智英於其香港家中遭警方逮捕。（美聯社）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，台外交部今天籲請國際共同嚴厲譴責中國政府及港府，並指出此事顯示北京當局無視自由人權已到無以復加的地步，更凸顯其欲對人民形塑寒蟬效應的企圖。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑。

台外交部下午透過新聞稿籲請國際社會共同嚴厲譴責中國政府及港府，假借國安名義，再次打壓迫害港人自由人權的行徑。

台外交部表示，中國政府及港府此舉不但違反國際人權規範，更不符合國際法精神，明顯剝奪個人應有的人身自由，以及踐踏言論與新聞自由，進而否定人民向執政者問責的基本權利；此事在在顯示北京當局無視自由人權，對其侵害已到無以復加的地步，更凸顯對人民形塑寒蟬效應的企圖。

台外交部指出，美國、英國、德國、加拿大、澳洲等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此一事件表達強烈關切，指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎智英。

台外交部呼籲國際社會共同持續關注香港民主自由與人權狀況，並要求中國立即停止任何迫害自由人權的行徑；台灣也會持續與友盟夥伴密切合作，共同捍衛自由民主防線。

黎智英 港府 香港

