ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

台立委高金素梅辦公室遭搜查 韓國瑜：程序完備、尊重檢調

中央社台北10日電
無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費被檢調搜索辦公室，對此，立法院長韓國瑜（中）10日上午出席活動時受訪表示尊重檢調，並再次呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，不要當政治的打手。中央社
無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費被檢調搜索辦公室，對此，立法院長韓國瑜（中）10日上午出席活動時受訪表示尊重檢調，並再次呼籲檢調單位在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，不要當政治的打手。中央社

無黨籍立委高金素梅國會辦公室今天上午遭檢調搜索，立法院長韓國瑜中午表示，台北地檢署檢察長王俊力先致電立法院秘書長周萬來，程序上是完備的，是沒有問題的。高金素梅經得起檢驗，尊重檢調，希望所有調查一定要公正。

檢調約上午9時30分許，抵達高金素梅位於立法院青島二館的辦公室，截至中午12時30分為止，檢調仍在搜索中。

韓國瑜中午宴請媒體，於餐敘前受訪表示，此事程序上是完備的。台北地檢署檢察長王俊力先打電話給立法院秘書長周萬來，說要搜索高金素梅的辦公室，周萬來打電話給他。在立法院人士陪同下，進到高金素梅研究室，程序上是沒有問題。

韓國瑜接著說，但他必須要幫高金素梅講兩句話，20多年高金素梅在立法院的表現，可以說是原住民的捍衛者，問政非常的認真，只要為了捍衛原住民的權益，高金可以說是一女當關、萬夫莫敵的氣勢。

韓國瑜表示，「我們相信，高金委員是經得起檢驗」，尊重檢調，但也希望對於高金素梅以及立法委員所有的調查，一定要公正。

韓國瑜說，如果立法委員的人權都不能保障的話，一般平常小老百姓，那就更辛苦了。他再一次呼籲檢調單位執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

台立委高金素梅涉助理費等3案 檢調搜索約談18人

台立委高金素梅涉助理費等3案 檢調搜索約談18人

化解朝野僵局 賴清德邀五院新春茶敘 藍營：別玩兩面手法

解職李貞秀？ 韓國瑜：保障立委問政是天職

解軍購僵局 韓國瑜一字獻策盼賴化解衝突

