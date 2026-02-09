我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

馬州蒙郡明星高中爆槍擊 一人死亡

「世紀血案」惹議 蕭美琴：後輩有責任守護台灣民主

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣副總統蕭美琴9日出席「天皇陛下華誕慶祝酒會」，並於開幕式後接受媒體聯訪。中央社
台灣副總統蕭美琴9日出席「天皇陛下華誕慶祝酒會」，並於開幕式後接受媒體聯訪。中央社

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，台灣副總統蕭美琴今天表示，林義雄為了台灣民主承受許多苦難，這些歷史悲劇提醒著守護民主的責任，以及台灣民主、自由、開放的社會得來不易。

電影「世紀血案」取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的林宅血案，事件涉及當時因美麗島事件受審的林義雄一家，卻未取得當事人及家屬授權。

蕭美琴晚間出席「天皇陛下華誕慶祝酒會」，並於開幕式後接受媒體聯訪。

被問及電影「世紀血案」爭議，蕭美琴表示，林義雄為了台灣民主以及人權所承受的許多苦難，這些歷史悲劇以及傷痕，都不斷地提醒後輩，有責任來守護台灣的民主，這是最重要的歷史教訓。

蕭美琴強調，未來的日子即便面臨許多內外挑戰，台灣民主、自由、開放的社會得來不易，這是歷史悲劇不斷地在提醒大家的一件事。

媒體另問及台美貿易談判。蕭美琴指出，行政院副院長鄭麗君率領的貿易談判團隊非常辛苦，也做了許多準備，這1年來向來是以國家利益、產業利益為出發點，尋求能降低對等關稅，同時尋求台美在經貿領域的互惠互利新機會。

蕭美琴說明，行政院做了充分準備，期待最後一哩路能獲得民眾支持，開創台灣在全球布局的新篇章。

關稅

上一則

情感糾紛？台高鐵站30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

延伸閱讀

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作

高市早苗率自民黨勝選 谷立言：美日台深化協調合作
冷眼集／削減蔣萬安光環 蕭美琴卓榮泰喊「台灣101」酸度破表

冷眼集／削減蔣萬安光環 蕭美琴卓榮泰喊「台灣101」酸度破表
捷克逮中國間諜記者 官員：未接獲與蕭美琴遭跟監案有關

捷克逮中國間諜記者 官員：未接獲與蕭美琴遭跟監案有關
新聞評論／假視察、真輔選 宜蘭加班執勤員警被撞重傷好冤

新聞評論／假視察、真輔選 宜蘭加班執勤員警被撞重傷好冤

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48
大陸國台辦發言人陳斌華表示，希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，也提及陸方將積極做好兩岸春節加班機準備工作。（中新社）

陸籲兩岸海空直航正常化 陸委會：沒團客 飛一班賠一班

2026-02-05 20:28

超人氣

更多 >
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP
被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑