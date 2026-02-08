台半導體產能4成轉至美？鄭麗君：清楚向美方表示不可能　

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
主責談判的行政院副院長鄭麗君（右）以及經貿辦總談判代表楊珍妮。（記者杜建重／攝影）
台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定（ART）。領軍談判的台行政院副院長鄭麗君於今晚播出的電視專訪訴說談判艱辛；對於美國總統川普有意在任內將台灣半導體產能40%轉移到美國，鄭說，她清楚向美方表達產能不可能分配，台灣最先進製程和技術研發一定得在台灣，護國神山只會越來越大。

華視人物專訪節目「新聞高峰會」今晚8時播出鄭麗君專訪，對於長達9個月的談判國城，鄭指出，這並非傳統的雙邊經貿談判，美方致力平衡貿易逆差、再造製造業，台灣作為美國貿易第六大甚至第四大逆差國，除了要減少逆差，也被要求應擴大投資，「談不好關稅是會上升的」，她必須盡量化解，假設最壞場景發生。

鄭麗君續指，另一項壓力是「談判變動性」，由於美方同時與多國談判，因此各國談判條件將造成個別談判變動，每次前往華府都可能面對新的要求跟期待，例如美日達成投資協議，美國就會期待其他有232項目的其他國家也要擴大投資，又如越南承諾全面開放市場，美方也會要求更多市場准入。 

由於美方曾對外指出，希望台灣半導體產能至少將40%產能轉移至美國，引發「掏空台灣」質疑。

鄭麗君指出，美方發言有其風格，但談判桌應回歸理性，台灣對美逆差9成來自半導體跟ICT產品，而台灣先進製程產值在全球市場高達近9成，這是數十年發展出來的半導體生態系，如同冰山基盤，「不可能搬走，只會越來越大」，護國神山只會越來越大，政府還是會持續投資台灣。

鄭麗君說，她已清楚向美方表示產能不可能分配，台灣產能只會更大，但台方能擴大美國布局，且「台灣模式」與政府出資的日韓投資模式不同，而是透過企業自主投資、政府提供金融信保，透過台灣經驗在美成立產業聚落，台美合作打造供應鏈，才能符合雙方戰略目標，創造雙贏。

對於外界質疑「台灣模式」將台灣科學園區整套搬去，鄭麗君否認這項說法，她掛保證稱，在台灣不管是先進製造、先進封裝獲上下游供應鏈，都會遠大於在美投資，也遠大於任何一個國家的投資，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下展開全球、對美投資布局。

鄭麗君說，台灣半導體最先進製程技術一定得在台灣進行，因為台灣才有完整的研發生態系，設廠規劃也必須先在台灣，確定能量產後，企業才會去其他國家擴展投資。 

台美1月完成總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項共識，當天於美國商務部簽署台美投資MOU，待後續完成台美對等貿易協定的簽署，即完成台美關稅談判。

