我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼開放徵才平台 8萬人申請僅31人獲聘

不挺蕭旭岑 江啟臣：谷立言是大使、中將層級

蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

記者陳敬丰／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台中市長盧秀燕（右）表示，台美關係從來不是小事，應該要更加重視。（記者陳敬丰／攝影）
台中市長盧秀燕（右）表示，台美關係從來不是小事，應該要更加重視。（記者陳敬丰／攝影）

美國在台協會（AIT）近日動作頻仍，多次表態支持行政院編列1.25兆元國防特別預算，國民黨副主席蕭旭岑稱AIT處長谷立言「只比科長大一點」。AIT近期三度拜訪台中，台中市長盧秀燕針對「科長說」，表示台美關係從來不是小事，應該要更加重視。

盧秀燕今天上午出席市政活動，被媒體問及AIT近日「三顧茅廬」拜訪台中，她說這代表美方對台中市特別友善與重視；至於所謂的「科長說」，盧強調，台美關係從來不是小事，尤其美中台三角關係和台灣的安全息息相關，更牽涉區域繁榮與穩定，台灣應該更加重視，還要不斷爭取國際支持。

谷立言1月底先到台中拜訪盧秀燕，昨天再受立法院副院長江啟臣之邀，到台中參訪精密機械大廠、出席AI論壇；AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯1月底也曾拜訪盧秀燕。日前傳出盧秀燕3月將出訪美國，市府並未證實，谷立言昨天則表示「歡迎拜訪」。

盧秀燕子弟兵、北屯區議員擬參選人吳宗學指出，美方頻繁與盧秀燕互動，也和江啟臣談及台美關稅等核心議題，說明美國對盧、江與中台灣產業戰略地位的高度重視；對在野黨的重視是給執政黨的警訊，民進黨若持續以選舉政爭思維製造仇恨與對立，連國際盟友都會對台灣內部穩定性產生疑慮。

盧秀燕 AI AIT

上一則

陳水扁：賴清德面對比扁政府更惡劣政治環境 支持軍購

下一則

蕭旭岑批AIT處長「只比科長大一點」 陳其邁：沒禮貌

延伸閱讀

蕭旭岑酸谷立言只略大於科長 江啟臣：是大使、中將層級

蕭旭岑酸谷立言只略大於科長 江啟臣：是大使、中將層級
盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同

盧秀燕、鄭麗文擬接力訪美 政治盤算冷熱大不同
台美關稅協議簽署 江啟臣：預計2月中、立院應可盡速批准

台美關稅協議簽署 江啟臣：預計2月中、立院應可盡速批准
黃國昌、蕭旭岑接連轟谷立言 學者憂在野反美聲續高漲

黃國昌、蕭旭岑接連轟谷立言 學者憂在野反美聲續高漲

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病