賴清德稱「找老師不如找好書」 教團要求道歉

台灣新聞組／即時報導
書展開幕，賴清德總統（中）特地前往逛書攤並買書。（記者曾學仁／攝影）
書展開幕，賴清德總統（中）特地前往逛書攤並買書。（記者曾學仁／攝影）

2026年台北國際書展昨天開幕，賴清德總統昨出席開幕典禮，致詞表示許多家長想要讓孩子擠進明星學校或名師班級，但好老師可遇不可求，與其找一個好老師，不如找本好書；對此，全國教育產業總工會理事長林蕙蓉批評，總統比喻失當，是對教師最大侮辱，呼籲總統應向全國教師道歉。。

本報系聯合報報導，賴清德致詞時透露自己從小跟哥哥看武俠小說、跟姊姊看瓊瑤小說；他擔任台南市長時，很多家長想要讓孩子擠進明星學校或明星老師的班級，「我當然不同意這樣的事情」。

當時他向校長、老師、家長表示，要找一個好學校，擠進去一個好學校，不如碰到一個好老師；好老師可遇不可求，找老師不如找好的書，因此他在台南市推廣閱讀計畫。

賴清德表示，最近看了電視台主持人對建築師姚仁喜的專訪，姚仁喜家中沒有電視，「孩子不看電視，他也不看電視，他們就是看書、有家庭的閱讀時間」，認為「那種讀書的世界令人非常羨慕」。他希望台灣的孩子也能有這樣的選擇，期許文化部和文化界一起推動閱讀計畫。

開幕典禮結束，賴清德第一個造訪的書展攤位便是聯經出版社，買的第一本書是日本作家野島剛寫的「野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶」。野島剛表示，這是他花了十年、走訪台日採訪近百位曾在異鄉打拚的球員、教練與棒球相關人士，賴清德也列名推薦者。

賴清德「找一個好老師，不如找本好書」說法引起討論，據台北中國時報報導，林蕙蓉表示，總統說法忽略太多細節，對老師造成不小傷害，會讓社會大眾誤導不需要老師，只要自己看書就很厲害，這是對教師的不尊重，各行各業都有一定價值，賴總統上任以來外界感受不到對教育的支持，像是校事會議、教師荒等議題都處理不好，忽略教育重要性，這會是國安危機。

報導指出，總統府發言人郭雅慧表示，如果完整聽總統的表達，會知道絕非報導所述，賴總統原意是不認同家長想盡辦法擠明星學校，並非報導稱不需要好老師。

 全教產呼籲總統應向全台教師道歉，對於在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對教師最大的侮辱。

全教總理事長侯俊良也批評，總統用這樣比喻失當，不清楚用意，難道總統認為不需要老師存在，學生只要自學就好，否定老師的付出，這樣取捨不恰當。

