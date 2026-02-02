我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

春天來了嗎？ 史島查克和賓州菲爾這麼說…

台灣首見詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。記者陳宏睿／翻攝

台中市林姓金主涉出資成立系統商，與對岸詐騙集團合作，使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務，搭配深偽技術（Deepfake），再透過「調照商」取得被害人的照片與個資後，成功破解對岸「數字人民幣」APP的刷臉驗證機制，進而綁定被害人金融帳號、轉出帳戶內存款，刑事局中打分波行動，帶回林等4人，被害人有55名大陸人，損失金額破億元，林獲百萬元交保，檢方近日依詐欺等罪起訴，此案也是台灣查獲詐團利用星鏈、深偽技術的首例。

刑事局中打五隊在前年中獲報，台中市北屯區大樓內疑有詐騙機房，五隊報請台中地檢署檢察官康存孝指揮後，與台中市刑大四隊合辦，追查發現，藏身泰國的林姓金主（34歲）委由台灣的共犯在該機房內，透過對岸「調照商」取得被害人的照片與個資後，使用深偽技術，製作被害人的臉部驗證影像，再將影像資料，提供詐騙集團。

林男在泰國再利用馬斯克的「星鏈」低軌衛星服務，以躲避當地檢警鎖定IP查緝，詐騙集團利用星鏈的網路服務，再加上深偽技術做出被害人臉部資料後，成功破解對岸「數字人民幣」APP的刷臉驗證機制，讓詐團可以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。

檢警在前年底至去年中陸續收網，也透過刑事局國際科，與泰國警方合作，查緝藏身泰國的林男以及其他3名共犯到案，初估此案至少有55名大陸人民受害，財損達2億元，提供詐團服務的林男從中可抽成一成，獲利約1800萬元。

檢方訊問後命林男以100萬元交保，其餘涉案人以20萬元至30萬元交保，近日偵查終結，依詐欺、妨害電腦使用、組織犯罪等罪嫌起訴林男等4人。

刑事局中打五隊指出，此案為台灣查獲詐騙集團使用星鏈與深偽技術的首例，目前清查暫無台灣人受害，不過局本部已將案例資料，提供給金管會，以免詐團使用類似技術，詐騙台灣人民。

台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前...
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。圖／刑事局提供

詐騙集團 泰國 馬斯克

上一則

曾兩度交戰蘇巧慧 他認近幾屆綠營新北市長人選最強

延伸閱讀

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽
馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」

馬斯克想切割艾普斯坦 但文件揭他曾問「哪晚派對最瘋、想鬆一下」
馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來

美次長：確保第一島鏈不可侵 拒天真看待與中往來