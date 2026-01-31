鄧聿文：解放軍高層遭清洗 對台海真正的影響是這個

學者認為，張又俠落馬對台海局勢真正的影響是，中共最高領導人對於是否對台動武，專業判斷在決策中的權重將下降。（美聯社）

中共 中央軍委副主席張又俠 落馬對台海局勢的影響各方看法不一，旅美的中國時政評論員鄧聿文指出，這場清洗對台海的影響，不能簡單歸結為中共對台動武將因此「更早」或「更晚」。其改變的是風險的形態：短期內壓住中共對台動武的衝動，但長期卻可能削弱北京決策的真實性。

鄧聿文1月31日在「Ｘ」平台個人頻道發文指出，中共中央軍委兩名副主席及一批軍委委員和高級將領相繼出事，意味著解放軍 的最高指揮層幾乎被整體掀翻。尤其張又俠被查被很多人拿來同台海局勢掛鉤，形成兩種看似對立的判斷：

一種認為，張又俠等人被拿下，等於掃清中共軍內反對對台動武的「障礙」，習近平將提前對台灣動武；另一種認為，張又俠是解放軍高層少數有過實戰經驗的將領，他的出事會削弱解放軍的作戰能力，讓習推遲對台動武。

鄧聿文表示，兩種說法表面相反，但都有一個共同問題：都把「清洗」直接當作「戰爭決策」的因果變量。特別是前一種說法，給人一種陰謀論的想像，似乎拿下張就是為了打台灣。事實上，更合理的分析路徑不是追問習近平究竟想不想打，而是要看到——這場清洗本身，會如何外溢性地改變台海風險的結構與節奏。

鄧聿文指出，解放軍高層遭清洗後，若接替者在履歷、派系或政治安全上更依賴最高層的信任，其風險評估將更容易向政治正確靠攏；如果在民族主義動員持續升溫的背景下，對台動武被塑造成一種政治承諾，那麼軍事選項確實可能被推到更靠前的位置。

「換言之，真正可能推前（中共對台動武）時間表的，不是『清除了鴿派』，而是專業判斷在決策中的權重下降。」

他強調，戰爭決策最危險的狀態，並不是有人反對，而是沒人敢講壞消息。當軍中形成「風險提示＝政治不忠」的氛圍，信息上行就會被系統性過濾，評估報告會傾向於樂觀化、成功率會被不斷上調、代價會被有意無意地低估。

「這種變化往往不會立刻體現在行動上，卻會在時間推移中積累成一種錯誤自信。」

鄧聿文表示，這也解釋了一個看似矛盾、卻在威權體制中屢屢出現的現象：短期內更謹慎，長期卻更危險。清洗之後，體系先進入自我保護期，行動節奏放慢；隨後在「整軍備戰」的名義下重建指揮鏈，集中度和服從性被強化。

他警告，當集中壓過專業，尤其在民族主義的亢奮下，風險評估的真實性反而下降。到某個節點，一旦外部環境被解讀為「窗口正在關閉」，決策層反而更可能在信息不充分的情況下做出高風險選擇。

鄧聿文說，如果習近平原本並無過早動武的明確時間表，清洗可能成為整軍備戰的一部分，為未來行動創造條件；但與此同時，它也在侵蝕專業判斷的空間，抬高誤判與冒險的可能性。台灣應該從這個角度，來思考此次張又俠被抓對台海帶來的風險，並作好相應準備。

