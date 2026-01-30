黃仁勳：攜手聯發科打造系統單晶片 專為AI電腦設計

輝達執行長黃仁勳（前中）30日晚間到南港展覽館2館出席輝達台灣分公司尾牙，會前受訪。業界盛傳轉往輝達任職的前台積電資材管理副總經理李文如（中右）也現身會場，跟隨在黃仁勳身邊，成了另一個焦點。中央社

輝達 執行長黃仁勳 今晚出席輝達台灣尾牙，他受訪表示，輝達與聯發科合作打造一款強大的系統單晶片（SoC），功耗低但性能強大，專為具有強大人工智慧應用的電腦設計。

輝達台灣今晚在南港展覽館二館舉辦尾牙，以「輝達尚蓋讚」為主題，共有2000名員工齊聚一堂，黃仁勳於晚上6時15分身穿花襯衫入場，並接受媒體訪問。

對於輝達傳出將與聯發科合作推出電腦用的N1處理器，黃仁勳說，輝達確實和聯發科合作打造一款非常強大的系統單晶片，功耗低但性能強大，專為具有強大人工智慧（AI）應用的電腦設計，應用非常多樣。

至於台灣新總部設立後，輝達在台灣是否會招募更多或不同類型的人才，黃仁勳說，輝達在台灣發展非常快，成長迅速，除了過去只設計繪圖處理器（GPU）外，現在還設計網路、交換器晶片，以及不同類型的儲存和網路晶片，設計的晶片從1種增加到現在有7種。

此外，輝達還打造許多複雜的系統，黃仁勳表示，輝達需要大量的工程師，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師，以及供應鏈合作夥伴。

媒體進一步問到，輝達甫釋出美國國家量子計畫的藍圖，並希望美國國會續約支持，台灣供應鏈在量子領域可以扮演怎樣的角色。黃仁勳說，量子運算主要用來模擬自然界，傳統運算方式不會改變，還是會使用中央處理器（CPU）和GPU，人工智慧未來仍會被廣泛運用。在數位生物模擬等許多問題上，量子電腦 非常適合這類應用。

黃仁勳指出，量子電腦也需要加速運算。因此輝達一直與量子計算產業合作，將GPU和量子處理器結合成混合超級電腦。這對數位生物學和材料科學非常重要，也將衍生其他領域的應用。

黃仁勳說，未來幾年將看到量子電腦開始解決真正的問題，數位生物學、材料科學的研究機構都應該參與量子運算，很高興看到台灣在量子計算領域有深厚的科學基礎和專注力。

台積電前資材管理副總經理李文如於2025年7月請辭後，業界盛傳她轉往輝達任職，她今天現身輝達尾牙會場，跟隨在黃仁勳身邊，成為媒體關注的另一個焦點。