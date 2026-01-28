馬太鞍洪災 刺激鄭麗文思考兩岸合作

國民黨28日召開中常會，國民黨主席鄭麗文（中）在會中宣布，國共論壇將於下周在北京舉行。（記者杜建重／攝影）

暌違九年，「兩岸交流合作前瞻論壇」下周登場。知情人士指出，兩岸關係冰封，渴望交流的台灣民意、希望透過兩岸合作受惠的產業，都需要平台與出口，黨主席鄭麗文 認為國民黨 責無旁貸，必須勇敢為台灣民眾守護利益，透過交流合作，穩定兩岸關係，為台海帶來和平。

訪團一行預計2月2日上午啟程，近午抵達北京、晚宴由大陸國台辦宋濤作東；3日出席論壇活動；4日預計參訪北京清華大學、參訪AI、碳中和中心與自動駕駛園區，並於晚間返台。

據指出，此次交流活動，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災事件，給鄭麗文很大刺激與思考。事件起因於中央政府無力處理兩處開口堤防補強不足、長達九年未積極疏濬；中國大陸在這方面有領先世界的技術與經驗，鄭麗文認為，有必要在如防災、能源、環保等民生面向加強兩岸合作、深化交流，讓台灣民眾受惠，這也是未來兩岸應共同致力的前瞻議題。

據了解，鄭麗文上任後即拍板規畫交流活動，相關人員為確認細節流程已往返北京三次；雙方在磋商期間，陸方想讓論壇名稱內含「國共兩黨」；國民黨方面則希望以兩岸、前瞻入名，淡化政治性，最終取得共識。

知情人士表示，諸如AI、碳中和等，鄭麗文認為，應該在這些專業、又能讓台灣民眾也受惠的領域，深入進行兩岸交流合作，因此特別安排到北京清華大學AI、碳中和兩個中心參訪。知情人士也提及，相關前置作業進展時，尚未提出國防預算，民進黨 政府將兩者攪和政治操作。

觀光、旅遊、醫療、精密機械等，都是台灣本身強項的產業，這幾年兩岸關係不佳，多少受到衝擊。鄭麗文上任後，相關業者都來陳情，盼藉由國民黨與大陸建立起來的平台，和大陸產官學界交流，對這些產業有所助益。鄭麗文認為，這是國民黨不能推卻的責任。

國民黨派員前往北京出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，外界關注會否影響九合一選情。國民黨立委柯志恩表示，國共智庫論壇就是民生相關的專業交流，不用擴大到意識形態，也不用把國民黨提的任何改革都跟對岸掛鉤；民進黨立委郭國文則說，像台南本土意識高，人民會檢視參選人在國家主權的立場。

柯志恩表示，這次出訪都是強調包含防災、避震或民生相關專業，不用把兩岸交流擴大到意識形態，相信民眾眼睛是雪亮的，大家自有判斷；國民黨、民眾黨對常態編列國防預算沒有太多意見，對自主防衛也都支持，但一下子就要1.25兆台幣（約400億美元）令人質疑，「真的不用把國民黨提的任何改革都跟對岸綁標、掛鉤，這是過度操作」，對朝野和諧、兩岸關係都沒有實質幫助。

但民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃直指國民黨如此作法，不會被南部選民接受。國民黨台南市長參選人謝龍介反嗆，南部選民對追求和平一定接受，透過專業交流、人道關懷、求同存異，就可以打開兩岸和平之門，不用汙名化、扣紅帽子。

國台辦發言人張晗表示，即將舉辦的國共兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平，為民眾謀福祉，為民族謀復興的具體體現。不過，對於論壇是否觸及「鄭習會」安排，以及中共方面的出席層級，張晗未正面回應，僅重申，大陸願在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，和包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士加強交流交往。她也並未具體回應論壇是單次舉行，還是未來將會制度化定期舉辦。