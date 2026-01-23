電影異域「李團長原型」長眠地找到了

異域故事館董事長王根深(左起)、孤軍後代王紹章、國軍心輔講師黃信凱及YouTuber司徒建銘祭拜李國輝團長長眠處。 (圖／王紹章會長提供)

經典國片「異域」中，已故金馬影帝柯俊雄飾演的李國輝團長，其真實原型人物長眠地日前曝光。YouTube頻道「看你老墓」主持人司徒建銘繼上次尋獲李彌將軍墓後，這次成功找到李國輝團長之墓，並且陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜，場面莊嚴肅穆，令人動容。

本報系聯合報報導，年近八旬的異域故事館董事長王根深，見到李國輝團長墓碑時情緒激動，他堅持下跪磕頭，哽咽地說：「長官，謝謝你當初用心教育我們，我們現在都很好，請您安息。」孤軍第二代王紹章也點燃清香，感性表示這份「一香兩代情」不只代表他個人，更代表著孤軍前輩及遺族們對長官的無限追思與緬懷。

電影「異域」由朱延平執導，改編自柏楊原著，講述著已故李彌將軍率領的第八軍，於1949年在泰緬寮地區奮戰，最終陷入孤立無援，成為「亞細亞孤兒」的歷史故事。司徒建銘提到，在電影放映36年後，能親自陪同孤軍後代與關懷者到角色原型人物的墓前祭拜時，內心澎湃激動，深感歷史傳承的重量。

據警政時報報導，祭拜儀式在國防部 後備指揮部國軍示範公墓管理組的協助下順利完成。李團長墓地環境整齊，為國軍將士英靈長眠之佳城。孤軍二代王紹章的98歲老父，當年曾是李彌將軍的侍從官，隨著李國輝團長的部隊長年在泰北地區出生入死，經歷大小戰役。身為國軍心輔講師的黃信凱則以「軍魂不滅，創造奇蹟」為核心，希望藉由孤軍老前輩的故事，鼓舞現役官兵莫忘先烈情懷，傳承保國衛民的使命。身為「亞細亞孤兒」後成為情報員、年近八旬的「異域故事館」董事長王根深，見到李國輝團長墓碑時，情緒激動，他堅持下跪磕頭，哽咽地說：「長官，謝謝你當初用心教育我們，我們現在都很好，請您安息。」

司徒建銘成立「看你老墓」頻道，旨在記錄這些逐漸被遺忘的先人故事。他強調，走訪墓園他並不害怕忌諱或是撞鬼，最怕的是「這些先人們，會被大家遺忘」。此外，黃信凱也預計於一月底前往泰北地區，慰問孤軍前輩及遺族，並致贈物資，為長輩們帶來溫暖的年節關懷。