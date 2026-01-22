我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

想買房可考慮聯排住宅 但建議避開舊金山等6個城市

新聞評論／台送出矽盾 軍火商立刻聞香趕來

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴總統送出半導體供應鏈，讓川普就職周年笑傲全球。圖為2025年8月川普總統(左)在白宮接見台積電董事長魏哲家(右)。（歐新社資料照片）
賴總統送出半導體供應鏈，讓川普就職周年笑傲全球。圖為2025年8月川普總統(左)在白宮接見台積電董事長魏哲家(右)。（歐新社資料照片）

賴總統送出半導體供應鏈，讓川普就職周年笑傲全球。喪事喜辦，總統得意宣示打開台灣經濟新局，抖眉抽鼻說「只要聞到風中傳來隱隱香味，就知春天已經來了」。諷刺的是，矽盾變薄後，歐美軍火商真的聞香而來了。

美國在台協會處長谷立言演講，自曝美國格魯曼公司已在台建置「中口徑彈藥測試場」，助國防部依國際標準進行彈藥測試，並透過技術轉移等程序，推動台灣自主研發生產。這款砲彈用於軍用機砲和防空系統，包括無人機。顯然與建構台灣之盾有關，準備建立產能。

谷立言特別提到兩家美國國防新創公司：Anduril和Shield AI，為台灣無人機與其他戰場自主系統建立安全供應鏈。他說美國視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，美國是人工智慧研發應用的世界領導者，而台灣提供製造與硬體的骨幹。雙方結合有助無人機、指揮管制、防空及其他平台的開發應用。

美國傳統軍工產業產能不足，Ｆ-16Ｖ無法交貨，便藉由無人機「便宜量大」彌補嚇阻力。擴大接單軍售台灣，更能利用台灣實驗發展新創國防工業。

國防部被迫揭露台幣1.25兆特別預算，包括採購二十多萬架無人機、1000艘無人艇、無人機反制系統與AI擊殺鏈等。這些都是國防新創工業，將以商購辦理。這攤商機不只美國看到，歐洲也興致勃勃。

極為友台的德國馬歇爾基金會率「跨大西洋訪問團」訪台，希望深化國安合作。除了親綠學者葛萊儀，8人訪團至少半數與軍工產業關係密切。其中兩名軍火商，被總統府新聞稿略去，卻被軍事學者張競發現披露。

被略去的兩人是歐洲Quantum Systems的聯合執行長Sven Kruck，這家公司是新世代無人偵察系統供應商，在俄烏戰爭一砲而紅。另一位Brittany Jacob是ARX Robotics的政府關係主管。ＡＲＸ主攻戰場自主地面無人車輛，從事偵查運輸等，也是俄烏戰場新星。

馬歇爾基金會參訪團另有兩位前北約高官：最高盟軍轉型司令麥錫爾、最高盟軍副司令艾弗拉德。前者任職法國軍工供應鏈集團Fives副總、歐洲新創國防公司顧問。後者是北約高階導師，提供軍工產業策略顧問。這兩位都曾參與烏克蘭戰場。

賴總統接見歐洲客人時，強調台灣今年度國防預算將超過GDP3%，編有400億美元國防特別預算，要打造「台灣之盾」先進防空系統，並引進高科技及人工智慧，壯大國防工業。這些重點正好契合訪團背景專長，雙方可謂一拍即合。

台灣矽盾被賴政府打包自費送美國。歐美軍工業者停供烏克蘭，改往台灣跑。這是賴總統說的花香報春，還是華郵投書預警的不祥之兆？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

無人機 供應鏈 谷立言

上一則

曾有搶救未果的痛 基隆勇消脫面罩救人殉職

延伸閱讀

眾院通過國防撥款法案 含援台11.5億元

眾院通過國防撥款法案 含援台11.5億元
谷立言提自由不是免費 台總統府籲立院速審國防條例

谷立言提自由不是免費 台總統府籲立院速審國防條例
賴清德：台美關稅談判底定 盼透過EPPD持續深化合作

賴清德：台美關稅談判底定 盼透過EPPD持續深化合作
NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆

NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入

川普「和平理事會」簽約 目前僅21國加入