我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價

農產品、汽車... 美促台全面開放市場

記者黃婉婷、李柏澔／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美對等關稅在16日揭曉，行政院20日舉行記者會，主責談判的行政院副院長鄭麗君（右）以及經貿辦總談判代表楊珍妮（左）說明談判內容時，兩人就可公布的協議內容不時交換意見。（記者杜建重／攝影）
台美對等關稅在16日揭曉，行政院20日舉行記者會，主責談判的行政院副院長鄭麗君（右）以及經貿辦總談判代表楊珍妮（左）說明談判內容時，兩人就可公布的協議內容不時交換意見。（記者杜建重／攝影）

台美關稅談判日前拍板，但攸關美規車進口、美豬美牛等市場開放項目至今資訊不明，行政院副院長鄭麗君仍未鬆口，她透露，台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，美方期待全面開放市場，台方則基於糧食安全、軍工維護能力全力協商，底定後再完整說明。

政務委員楊珍妮說明ART內容時指出，美方要求「全面市場開放」，對齊鄰近國家且需參考台灣與他國自由貿易協定（FTA）開放情形，納入市場開放承諾事項。汽車市場開放或降稅都會以此與美方協商，未來文本也須送立法院審議。對外界關切的美國車進口是否朝向零關稅，楊珍妮證實美國要求全面開放市場。

楊珍妮談及協定中的「商業機會」時稱，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，並透過甫簽署的投資MOU，達到「根留台灣、布局全球」，也歡迎美方投資5大信賴產業。

鄭麗君解釋，自美採購農產品內容，因農訪團屬於民間自行採購，性質不同，台灣在最後一刻主張刪除。言下之意，原則以國營事業既有對美採購計畫為主，包括天然氣、石油。

不過，去年9月農業部長陳駿季率農訪團訪美，在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元（約台幣3160億元）農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增百分之廿五，當時美國農業部長羅林斯還在「Ｘ」將之形容為「這是美國的貿易勝利」。

農業部表示，去年赴美農訪團是由外交部籌組，每兩年辦理一次，農訪團由國內相關公協會與業者組成，採購規模是依業界未來4年實際需求提出，政府並未出資。

台美預計在數周後簽署對等貿易協定，協定內容除載明美方給予台灣對等關稅稅率15%不疊加，也將觸及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題。

鄭麗君指出，正在做法律文字校正，台方也向美方爭取逾1000項對等關稅豁免項目，尚待確認。

她坦言，美方期待各國全面開放市場，台灣是美貿易逆差第6大國，也持續攀升中，但談判團隊基於糧食安全、相關軍工維護能力等，盡力與美方協商。

此外，「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」進度也現曙光。鄭麗君指出，台方歷次談判都向美方表達希望盡快簽署ADTA，前天接獲美方最新消息，希望啟動後續加速程序的會談。

對美關稅影響台日韓市場開放。(製表／黃婉婷、高詣軒)
對美關稅影響台日韓市場開放。(製表／黃婉婷、高詣軒)

關稅 農業部 石油

上一則

行乞加補助月入6萬 台老翁嗜賭殺房東297刀求輕判

延伸閱讀

台積產能移美 陳冲：台恐失美戰略夥伴地位

台積產能移美 陳冲：台恐失美戰略夥伴地位
綠勸鄭麗君選北市 藍批：德公移山能當政績？

綠勸鄭麗君選北市 藍批：德公移山能當政績？
黑白集／鄭麗君談判有功足以挑戰北市？得問選民同不同意

黑白集／鄭麗君談判有功足以挑戰北市？得問選民同不同意
鄭麗君返台 賴清德臉書發文感謝關稅談判團隊

鄭麗君返台 賴清德臉書發文感謝關稅談判團隊

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現