遭黃國昌嗆回去重讀法律 律師：洩密責任不在時間長短

黃國昌解釋，離開會議室時，發現手上不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到 30 秒，想要在這種事情上面做文章，只有四個字「大可不必」。(記者邱德祥／攝影)

民眾黨 立委黃國昌 遭指帶走國防機密資料，民進黨 中正萬華市議員擬參選人張銘祐、律師詹晉鑒，今赴台北地檢署告發黃國昌違反國安法及刑法洩密，遭黃國昌反嗆重讀法律；詹晉鑒回嗆，法律責任判斷不在時間長短，照黃邏輯，只要事後歸還，先前的違法行為就能抹滅？

台立法院外交及國防委員會19日進行機密專案報告，民進黨立委林楚茵、沈伯洋指民眾黨立委黃國昌帶走機密資料。黃國昌說明，他走出會議室後發現拿到國防部資料就調頭回來交還，不必做文章；他今天也嗆告發的律師詹晉鑒應回去重讀法律。

「問題不在做了多久，而是做了什麼。」詹晉鑒指出，立法院議事規則明文規定，秘密會議紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏；根據刑法，洩漏或交付國防秘密，不以實際交付完成為必要要件，故意或過失皆可成立犯罪。

他說，法律對於國防機密的保護是絕對責任，身為立委，帶走軍購機密資料，只要這份文件離開了規定的區域，國安風險就已經產生，法律並沒有規定「不小心」就可以無罪。

詹晉鑒續指，國家機密保護法規範，機密資料一旦脫離管制區，就構成了對機密完整性的侵害，黃委員自恃法學博士，難道不知道對於「國防機密」的守護，不容許有一秒鐘的空窗期嗎？至於是否涉及國家安全法，那是檢調機關依法調查的範疇。

他最後強調，法律責任的判斷不在「時間長短」，難道偷竊被抓到後30秒歸還，就不算竊盜？難道酒駕被攔檢，宣稱只開了30秒，就不算公共危險罪？法律從來沒有「30秒免責條款」，也沒有「被追回就當沒發生」這種說法，黃國昌這種「30秒不算犯法」的荒謬理論，難道法學博士是在卡提諾法學院學的嗎？