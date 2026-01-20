我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普邀多國加入「和平理事會」中國外交部證實獲邀

住中國、不定期返美「維持身分」 華人入境受驚嚇

被彈劾人賴清德函覆立院 明天不列席審查會

記者張文馨／台北即時報導
台總統賴清德將不列席立法院全院委員會說明被彈劾案，由各黨團推派立委發言。(記者張文馨／翻攝)
台總統賴清德將不列席立法院全院委員會說明被彈劾案，由各黨團推派立委發言。(記者張文馨／翻攝)

針對藍白立委發起的彈劾案，據了解，台總統府今（20日）稍早回覆立法院稱，依據憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，也不能課予憲法所無之義務，為符合憲政體制，不予列席。

台總統賴清德確定不出席，明後兩日的審查會將由各黨團推派立委發言，每人10分鐘。而立法院公布的明日發言名單共11人，包含民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜；國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強；以及民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等，分別有6位國民黨立委、2位民眾黨立委以及3位民進黨立委。

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院全院委員會已經舉行完兩場公聽會。立法院程序委員會13日表決通過，於21日、22日召開全院委員會邀請被彈劾人賴總統列席說明。

根據立法院議程規畫，立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德總統；若被彈劾人賴總統未列席，將由各黨團推派委員發言。

彈劾 賴清德 民眾黨

上一則

中天主播林宸佑涉共諜羈押 北檢曾聲請搜索遭駁理由曝光

下一則

藍白8度阻擋國防預算 民進黨：在等中國同意嗎？

延伸閱讀

鄭麗君返台 賴清德臉書發文感謝關稅談判團隊

鄭麗君返台 賴清德臉書發文感謝關稅談判團隊
陳佩琪爆賴清德捐款超所得 柯：出門要帶她 免得老寫臉書

陳佩琪爆賴清德捐款超所得 柯：出門要帶她 免得老寫臉書
幕後／賴清德督軍「黃金計畫」關稅揭曉日直至清晨未闔眼

幕後／賴清德督軍「黃金計畫」關稅揭曉日直至清晨未闔眼
台美關稅拍板 賴清德密切關注談判過程：其實我們也都沒有睡覺

台美關稅拍板 賴清德密切關注談判過程：其實我們也都沒有睡覺

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走