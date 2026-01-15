「特殊情事」主張有理 因戶政個資外洩換身分字號勝訴

身分證示意圖。(本報資料照片)

何姓男子以內政部 戶政資料外洩、避免自己身分證字號遭濫用為由，3年前向台北市文山區戶政事務所申請重新配發身分證字號被拒，他提行政訴訟，台北高等行政法院昨判決何部分勝訴，文山戶政事務所應依判決法律見解做成處分。

文山戶政事務所主任蔡名娟表示，身分證號關乎個人的金融往來與身分證明，頻繁變更會產生極大的影響，後續收到判決書後，會和內政部討論如何處置，否則恐會引發連鎖效應，影響身分制度的安定性。

2022年10月，國外某論壇網站兜售全台2357萬2055筆個資，疑似戶政資料外洩。何男設籍北市文山區，他以戶政資料外洩，避免身分證字號遭濫用為由，2023年3月申請重新配賦身分證字號，但文山戶所認為何未提供身分證字號遭冒用的具體事證，難以認定符合內政部函釋「特殊情事」的條件，不准申請。

何訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，北高行認為，戶所對「特殊情事」適用範圍廣泛，包括算命師說法、神明意旨、宗教因素、道教文化、「國民身分證統一編號外流、為避免他人冒用」、影響財運、運勢、工作、婚姻家庭、感情、健康、心理、人際關係等，不以發生客觀可衡量「實害」為必要。

判決指出，雖然政府極重視國人戶政資料安全，但檢方確認2357萬餘筆國民個資被外洩，在暗網廣告兜售，就是損害國人資料安全與隱私權，也屬一般人民難以想像的特殊情事，何男自行評估可能損害權益，主張心理不安，以特殊情事申請重新配賦身分證字號，有理由。

北高行指出，文山戶所不該認為何男未受損害，也不應認為何男必須提出院檢裁判書類才能證明受有損害。