王毅訪非談一中原則 台外交部：干預他國事務惡劣本質

台外交部。圖／聯合報系資料照片

中國外交部長王毅 訪問非洲多國重彈「一中原則 」老調，台外交部今天表示，中方在國際場合一再散布虛假訊息，已嚴重挑戰國際秩序與和平，更揭示中方以威權手段干預他國事務的惡劣本質。

台外交部今天發布新聞稿指出，中國外交部長王毅於8日至11日訪問非洲衣索比亞、坦尚尼亞及賴索托等國期間，持續罔顧客觀歷史事實，重彈所謂「一中原則」老調，並扭曲、散播嚴重侵害台灣主權的謬論。

外交部指出，索馬利亞外長更在與王毅舉行電話會談時，錯稱所謂「涉台問題完全是中國的內政」的逢迎言論。外交部對此表達嚴正抗議與譴責，並對相關國家媚和中國的荒唐立場表示高度遺憾。

外交部重申，中華民國 台灣是主權獨立的國家，任何妄圖以不實敘事將台灣納入他國領土的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的方式，在國際場合一再散布虛假訊息，已嚴重挑戰國際秩序與和平，更清楚揭示其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以高度重視。

外交部強調，中華民國台灣長期致力協助非洲理念相近國家在教育、醫療及基礎建設等領域的發展合作，成果有目共睹。外交部呼籲各國應堅守主權獨立與理性判斷原則推動國際交流合作，方為福國利民的長久之道。中華民國台灣願與所有尊重主權平等、秉持互利合作原則的理念相近非洲國家，持續深化友好合作，共同推動人民與社會的福祉。

外交部說明，中華民國台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來。做為國際社會的良善力量，台灣將持續捍衛自由民主價值及維護我國國家主權。外交部也呼籲並歡迎守護民主價值的理念相近國家共同合作，全力遏制威權擴張，為非洲永續發展及國際社會做出更多貢獻。