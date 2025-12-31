日本參議員石平宣布訪台 證明台灣是獨立國家

台駐日代表李逸洋（右）會晤日本參議員石平。圖／取自台駐日代表處官網

日本 維新會中國裔參議員石平今天在社群媒體X上宣布，他近期有意訪問台灣。石平表示，被中國禁止入境的他能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

法國國際廣播電台（RFI）報導，石平在X上寫道：「計畫在新年後訪問台灣。目的有兩個。其一，是為應對通常國會，就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面的相關人士交換意見。」

石平接著寫道：「其二，被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」

石平出生於中國，2007年取得日本國籍。他畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運，決定與中共訣別，2007年歸化日本，石平也曾經自稱自己名為「石平太郎」。

今年7月參議院 選舉中，石平以日本維新會候選人身分參選，並首次當選。在參議院選舉期間，石平將「保護日本免受中國威脅」作為基本政策。

他強調：「尖閣諸島和台灣問題是日本安全保障的根本。如果台灣發生事態，日本的海上生命線將被切斷，沖繩將成為最前線。未雨綢繆地加以防範是政治的責任。」

中國外交部今年9月宣布對石平實行制裁，包括禁止他入境中國、凍結他在中國境內的資產。中方指控他在台灣、釣魚島（釣魚台 列嶼）、歷史等問題上散布謬論，並公然參拜靖國神社。