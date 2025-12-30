台國防特別條例再遭封殺 政院：在野黨忽視國家利益

我的頻道

中央社台北30日電
台行政院發言人李慧芝。台行政院／提供
台行政院發言人李慧芝。台行政院／提供

立法院程序委員會今天再度暫緩行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例及院版財劃法列案。行政院發言人李慧芝說，和平靠實力，中國正進行非理性挑釁軍演，但立法院在野黨再度怠行職務、持續忽視國家利益，令人非常遺憾。

行政院會11月27日通過預算規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議。立法院程序委員會今天開會，國民黨民眾黨立委在人數優勢下，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。

行政院今天透過文字指出，立法院程序委員會今天仍未將行政院所提院版「財政收支劃分法」、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，以及國安法案包括「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」、「社會秩序維護法部分條文修正草案」等法案排入委員會審查。

行政院發言人李慧芝強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝說，立法院至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億元的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

李慧芝指出，此外，政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及人民的利益，政院對此感到非常遺憾。

民眾黨 國防部 國民黨

