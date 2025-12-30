我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

八成退休族另類財務風險 專家：未分散投資

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

網傳部長請假 台國防部：顧立雄全程指導應對中國軍演

中央社台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國對台軍演，網傳國防部長休假，台國防部發言人孫立方（圖）30日表示「匪夷所思」，並說明部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導。中央社
中國對台軍演，網傳國防部長休假，台國防部發言人孫立方（圖）30日表示「匪夷所思」，並說明部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導。中央社

中國對台軍演，網傳國防部長休假，台國防部發言人孫立方今天表示「匪夷所思」，並說明部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；情次室次長謝日升則說，中國認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。

解放軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。

國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將表示「匪夷所思」，強調國防部長顧立雄昨天一早就進入國防部，從中國宣布軍演到軍演動態掌握，以及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。

孫立方特別提到，中國今天在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。

至於F16-V戰機鎖定中國空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則強調，「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有P圖過」。

此外，中國媒體散播台北市景照片，宣稱由解放軍無人機拍攝、俯瞰台北101。謝日升表示，昨天中國無人機都在24浬以外，所以該消息與事實有所出入，很明顯的是認知作戰。

謝日升強調，中國大型軍演除了恫嚇目的外，也是要以認知作戰、錯假訊息影響民心士氣，破壞你我之間的信任，企圖讓台灣人民不相信國軍與政府。過去6次大型軍演，國軍從來沒有退讓過，希望民眾相信國軍守土有責。

關於錯假訊息，政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將於簡報中指出，如網傳海警環台巡查、封鎖台灣多個港口，以及解放軍逼近僅剩9浬等假訊息，據統計，29日中國展開針對性軍演期間，爭議訊息總數有46則，包括抨擊政策6則，詆毀國軍訊息2則，疑美論4則，演習武統則有34則，國軍以查證、溯源、澄清以及反制等方式應處。

國防部 解放軍 無人機

上一則

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

下一則

解放軍無人機空拍101？ 台國防部：認知作戰

延伸閱讀

黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？
台國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

台國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正
144cm以下才免役？ 顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

144cm以下才免役？ 顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定
裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了