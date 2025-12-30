我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍射擊27枚火箭彈 史上落點最接近台灣本島

世界盃二手球票炒至天價 「勸退」老球迷：平民運動變富人聚會

解放軍對南北射擊27枚火箭彈 史上落點最接近台灣本島

記者李人岳／台北即時報導
台情報次長謝日升中將。(台國防部提供)
台情報次長謝日升中將。(台國防部提供)

解放軍發動「正義使命2025」對台軍演，台國防部情報次長謝日升表示，解放軍從今天上午9時到下午1時之間，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。謝日升說，這次軍演並未發現解放軍射擊東風系列導彈，但此次火箭的落點，相較於1996飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次。

謝日升進一步說明，今天兩波火箭射擊落點都接近台方24浬鄰接區，上午9時第一波火箭由福建平潭發射17枚，落點約在基隆東北方70浬，落點在24浬外，並未飛越台灣。下午1時由泉州發射10枚火箭，落點在台南西方約50浬海上，落點在12浬領海及24浬鄰接區之間，也沒有飛越台灣本島上空。

謝世升指出，這次軍演並未發現解放軍射擊東風系列導彈。但他也承認，這次火箭的落點，相較於96飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次。他強調「這也是解放軍刻意要傳遞的訊息之一」。

另外，到今日下午3時為止，總計有71架次解放機出海，其中35架次跨越台海中線，進入台灣北部、中部及西南空域。另一方面，偵獲中解放軍艦13艘，其中11艘進入台24浬鄰接區。公務海警船15艘，其中8艘進入台鄰接區。在西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘解放軍艦，仍停留在西太平洋海域。

謝日升說，這次軍演沒有發現中國解放軍艦或公務船進入台12海浬領海，台海巡署副署長謝慶欽表示，目前還有8艘海警船靠近台灣本島，最近的離岸際24.2浬，例如海警1303號船約距離限制水域外0.8哩，離彭佳嶼岸計約25浬。不太可能用偵蒐裝備拍攝到岸際。

另外，今天偵搜到9艘列管在黑名單的權宜輪，其中1艘正在航行中，8艘正在高雄和安平港泊區等待申請進港，目前沒有發現任何異常態樣或與軍演有關，海巡署會追蹤，目前則由航港局依正常程序接受申請進港。

謝日升並指出，這次針對性軍演不僅是恫嚇台灣，更影響到國際航安，根據台民航局公布資料，今天全天共計有941班次民航機過境台北飛航情報區，由於民航局必須對經過操演空域的國際航班採取必要、預防性的調整，導致941班次受到影響；此外在演習區域中也有一定數量商船、漁船作業。

解放軍發動「正義使命2025」對台軍演，台國防部情報次長謝日升表示，發動2波火箭...
解放軍發動「正義使命2025」對台軍演，台國防部情報次長謝日升表示，發動2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。這次軍演雖未發現解放軍射擊東風系列導彈，不過火箭落點卻是最接近台灣本島的一次。(圖／台國防部提供)

解放軍 國防部

上一則

中國圍台軍演 台電：天然氣船都有順利進港

下一則

台移民署人臉辨識是中國製 內政部喊停用 要求廠商說明

延伸閱讀

解放軍宣布於台灣以東海域 開展「奪控要港」演練

解放軍宣布於台灣以東海域 開展「奪控要港」演練
中國圍台軍演 台電：天然氣船都有順利進港

中國圍台軍演 台電：天然氣船都有順利進港
軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線

軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線
解放軍東部戰區AI視頻 預示「無人作戰」擂響

解放軍東部戰區AI視頻 預示「無人作戰」擂響

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查