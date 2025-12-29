學者：中國軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
學者提醒，中國此次軍演還公布精確座標，應觀察明日會否有彈飛越台灣領空。圖為2022年8月時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍於8月4日對台灣東部外海預定海域實施火力突擊，解放軍飛彈發射升空畫面。（新華社）
針對中國解放軍「正義使命-2025」對台軍演，學者認為，這次軍演不僅針對台灣，更是針對美國和日本，突顯中國在反獨的同時，也強烈反對外部勢力干涉。值得注意的是，中國此次軍演為首次「毫無預警」，台灣應重視未來中國無預警式對台全面軍事行動。此外，中國此次軍演還公布精確座標，應觀察明日會否有導彈飛越台灣領空。

政大國關中心主任王信賢表示，共軍這次軍演是賴清德總統上台後的第四次對台大型軍演，具有多重意義：一是東部戰區司令楊志斌晉升上將後，第一次的對台軍演，是積極主動出擊；

二是，主要是反獨、反外來干涉。從軍演海報可看出，這次把反干涉當作重點。近期美國對台軍售、日本首相高市早苗的「台灣有事論」，讓中國快速採取軍演作為強力反應；

第三，這次大陸官方發布的軍演影片，是中英文同時播出，為歷來中國軍演第一次。可見大陸這次對台軍演是向國際宣示，堅決反對外來干涉，是針對過去一段時間，國際各主要領袖對台海形勢發言的反擊。

王信賢表示，「正義使命-2025」劃分五個區域，對台進行軍事打擊和封控的意圖十分明顯，包含港口、機場和軍事要地。

更重要的是，中國已經把與台灣經濟社會融合和對台軍事進攻，完全分開，牢牢加大主動權。就在上海台北雙城論壇剛剛結束，和國民黨八立委剛訪問大陸後，共軍立即進行大規模對台軍演，顯示北京不再顧及台灣經濟社會融合和軍事緊張之間的衝突，完全按照自己的對台軍事行動與步驟，不再互相干擾。

王信賢表示，和過去聯合利劍A、B 及今年4月三次中國對台軍演不同，這次軍演是毫無預警形式，官方宣布時，軍方已經展開軍演了，非常值得台灣警戒。中國軍方為了要獲得軍演效果，已經以無預警方式進行，同時配合福建海警，形成對台灣全方位包圍和封控，突顯其捍衛疆域的決心。

淡江大學副教授林穎佑則表示，這次演習在歲末年終收關之際，不止是對台，更是針對美國對台軍售和日本首相高適早苗早前「台灣有事」有關言論。

林穎佑指出，這次「正義使命-2025」對台軍演，強調對台軍事愈勒愈緊，不僅有對台軍事分區打擊，也強調對台封控。這也是中國對台戰略的第一階段和第二階段措施，步驟清晰明確。

戰略學者、前陸委會副主委黃介正認為，這次中國對台軍演有其大背景：一是台灣準備提出1.25兆超高國防特別預算；二是日本首相高市早苗的「台灣有事」說法與處理態度；三是2025年為中國總書記習近平軍改10周年。

黃介正表示，美國日前宣布核准總額111億美元對台軍售案，創下歷史新高，中國強烈抗議，但還是等到12月28日台北-上海「雙城論壇」結束才展開軍演。

黃介正指出，「正義使命-2025」主要看點包括：因中國對台軍演公布精確座標，台灣應觀察是否有（火箭軍）導彈飛越台灣領空；中國有無新作戰系統參演；有無壓近台灣領海和領空；對台演習及實彈射擊前25小時公告之背後想法；中宣部相關部門是否跟上而大肆宣傳。這些都是台灣相關部門值得緊密關切的事。

