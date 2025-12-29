我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州兩直升機相撞2死 飛行員身分公布 生前常相約用餐

為什麼理專跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

記者石秀華、張議晨／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

曾涉入職棒簽賭案被判刑的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與中國大陸籍妻子唐女指揮跨國洗錢，4年經手金流達225億元新台幣（約合7.18億美元），今遭橋頭地檢署提起公訴；唐女已於今年5月警方破獲機房時聞訊潛逃越南，檢警在高市億元豪宅內搜出85個精品名牌包，令警方咋舌。

今年5月上旬，橋頭地檢署指揮高雄市警方，在高雄市鼓山區美術館特區的大樓，查獲20多歲李姓男子將租處當成涉嫌洗錢的據點，並查出蕭姓男子是集團高層幹部，深入追查全案，才發現蔡政宜為該洗錢集團幕後金主。

蔡政宜的妻子唐女涉嫌替丈夫操盤洗錢的水房，經常往來越南、泰國等東南亞國家，透過招募成員及外籍人士的人頭帳戶，以境外帳戶層層轉帳洗錢，唐女在5月機房被檢警抄獲時，已早一步潛逃出國至越南。

檢警8月31日在桃園機場逮獲準備搭機出國的蔡政宜，前往蔡位於高市三民區透天豪宅及大樓內搜索，其中在億元豪宅專用衣帽間起獲包括愛馬仕、香奈兒、DIOR、LV、GUCCI、Goyard等各式名牌精品包85個，以及勞力士綠水鬼、天行者等名表；另查扣價值200餘萬元的賓士及其名下4筆土地不動產及現金價值共1億7441萬。

警方查扣的名牌精品包，其中一款法國精品品牌愛馬仕的Kelly Doll，包身被設計成一個娃娃的臉，旋鈕扣環變成鼻子，是2022年推出的最新一代 Kelly Doll Picto，光是二手拍賣市場的價格遠高於定價，通常成交價落在約台幣150萬至 250萬元。

高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣外籍人士的人頭存摺。記者石秀華／攝影
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣外籍人士的人頭存摺。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 ，高雄檢警查扣蔡男所有的賓士車。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 ，高雄檢警查扣蔡男所有的賓士車。記者石秀華／攝影
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精...
雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包，圖為法國精品品牌愛馬仕包。記者石秀華／攝影

越南 愛馬仕 東南亞

上一則

台國防部：解放軍5演訓區侵領海基線 授權第一線依ROE應處

下一則

學者：中國軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

延伸閱讀

從霍元甲到小李飛刀 老戲骨港星高雄正反角色都入魂

從霍元甲到小李飛刀 老戲骨港星高雄正反角色都入魂
大馬前首相納吉弊案 洗錢等25罪名成立被判刑15年

大馬前首相納吉弊案 洗錢等25罪名成立被判刑15年
中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款

中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款
劉嘉玲豪宅聖誕趴 只見好友、愛犬不見梁朝偉

劉嘉玲豪宅聖誕趴 只見好友、愛犬不見梁朝偉

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控