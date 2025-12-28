台子彈15億標案 自產卻外購惹議

我的頻道

記者程嘉文／台北29日電
國軍最常用的5.56公厘步槍子彈，以往曾大量外銷美國，如今卻要外購，引發議論。(本報資料照片)
民間廠商參與軍火生意的機會愈來愈多？繼多家台灣中小企業獲得炸藥、底火等採購合約後，國防部最近又提出總數7600萬發的子彈採購標案，總金額15億582萬元(台幣，下同)。採購品項數量最大者，是部隊最常用的5.56公厘步槍子彈，以往軍備局曾大量外銷美國，如今卻要外購，且數量達一年半的產能，引發議論。

此項標案於本月15日由國防部採購室公布，項目包括4組：7.62公厘空包彈、450萬發，金額1億9800萬元；5.56公厘空包彈、600萬發，金額9300萬元；5.56公厘普通鋼心彈、6200萬發，金額11億6932萬元；9公厘手槍彈、350萬發，金額4550萬元。

這項標案採最低標，31日上午9時截止投標，10時開標。每組的押標金，為預算金額的3%。本案可進行後續擴充採購，規格與第一次招標相同。

國軍各型小口徑槍械與子彈，由軍備局205兵工廠負責生產。2005至2011年間，該廠曾贏得美軍合約，產製5.56公厘與7.62公厘子彈，以因應伊拉克戰場需求，總訂購量將近5億發。

配合高雄市府「亞洲新灣區」發展計畫，205廠由前鎮搬至大樹，遷廠作業10月完成。依據國防部先前提交立院報告，新生產線的年產能，9公厘手槍彈將由300萬發增為2000萬發、7.62公厘步槍彈由2400萬發增為3200萬發、5.56公厘步槍彈由2400萬發增為4000萬發，2025年12月之前可以恢復生產，能夠滿足軍種此後之戰演訓需求。

兵工體系退伍官員表示，國軍對於需求量較少的子彈，例如狙擊槍專用的高精度子彈，或是點45口徑手槍彈，評估自開生產線不划算，會採取外購，但5.56公厘鋼心彈是最基本的步槍用彈，也是國軍每年消耗最多的子彈，多年前台方就已經具備自製能力。

立法院人士則透露，前兩年因為205廠搬遷等因素，國防部確實曾向外採購子彈；如今已經遷廠完成，還要大量外購，令人意外。

