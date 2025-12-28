我的頻道

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

地震記者會髮亂領帶歪竄紅 他承認下床就衝氣象署

日媒曝中共介選造「韓流」 鄭麗文：綠營見獵心喜不可取

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。(本報系資料照)
日媒報導，中國解放軍介入2018年高雄市長選戰，甚至砸2000萬人民幣（約285.3萬美元）助攻當年的國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起馬「韓流」。立法院長韓國瑜今怒斥抹紅、抹黑，國民黨主席鄭麗文表示，民進黨見獵心喜、加油添醋，就是沒別招，只剩賣芒果乾(「亡國感」諧音)、扣紅帽，非常不可取。

鄭麗文今出席連胡會20周年研討會前表示，很遺憾一個來路不明的錄音，無法求證，沒有任何的證據，就如此大張旗鼓地帶風向、認知作戰，讓她覺得背後用心非常歹毒，做法非常粗暴。她對台灣選民，也對台灣民主深具信心。不過，民進黨見獵心喜，恨不得加油添醋不斷擴大，這不是一個好現象。

鄭麗文說，現在AI大數據非常發達，不需要這麼大驚小怪、加油添醋，光是台灣就有很多厲害的公司，都可以做出他們所描述的那些業績、功能跟作用，而且還有民進黨長期簽約合作的廠商，大家不是都知道嗎？這又不是秘密，所以不需要在那邊裝神弄鬼、帶風向。

鄭麗文說，20年前的國民黨主席連戰與中國共產黨總書記胡錦濤會面是非常歷史性的創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢非常緊急的時刻，如果不是領導人重大的政治決心跟擔當，恐怕很難看到當年連胡會的成行；雖然在很多壓力、攻擊，但是也看到當年連胡會有非常豐碩的重大成就，奠定了前總統馬英九八年施政兩岸和平交流繁榮，帶給中華民國外交休兵，以及偌大的國際參與空間，不管是在服務業、由旅遊業帶動的陸生陸客，種種榮景印象猶然深刻。

鄭麗文說，民進黨造謠生事的種種問題從來不曾發生，如今時光飛逝、白駒過隙，一晃眼20年過去了，令人感慨的是，如今兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布，國民黨希望能再一次打開歷史的窗口，搭起和平橋樑，挽救大家都不願意看到的，可能悲慘的發生。

鄭麗文說，國民黨希望盡一己之力，讓大家看到兩岸人民是愛好和平的，台灣社會是愛好和平的，他們一定會盡其所能避免不幸戰爭的發生。

此外，針對外界關注的「鄭習會」，媒體詢問，台大政治系名譽教授明居正認為，「相信習近平」有點太離譜。鄭麗文僅表示「明老師的話不值一提，也不值得回覆。」

