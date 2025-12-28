我的頻道

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮說明了

性感巨星碧姬芭杜離世 享耆壽91歲 馬克宏悼念

蔣萬安赴中提民國、民主 藍白肯定 綠批沒內容「蔣幹話」

記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天前往中國上海參與雙城論壇，晚上返抵台北松山機場。(記者林伯東／攝影)
雙城論壇今天登場，台北市長蔣萬安也親赴上海參與，在致詞中提及民國八年五四運動，強調「民國及民主」，藍白議員對於蔣萬安致詞內容，凸顯雙城論壇和平貢獻，綠營則批軍艦是否一樣會繼續跨過海峽中線？

國民黨議員楊植斗表示，台海和平是兩岸人民最大共識，肯定蔣萬安以及雙城論壇對兩岸和平貢獻，希望明年雙城論壇也能順利對等有尊嚴交流，也呼籲民進黨的議員不要再為反而反。

國民黨議員曾獻瑩也說，蔣萬安致詞非常有智慧，利用五四運動引述「德先生Democracy」、「賽先生Science」全是北市科技與民主的發展軟實力跟文化，定位自己是城市的交流，但也對整個國家兩岸的和平有很的貢獻。

民眾黨議員陳宥丞表示，大多數人民最大期望就是台海的穩定與和平，再來就是希望能將民主理念傳遞影響他們，蔣萬安今天致詞特別提到兩個論述，值得肯定，但更重要雙城論壇後續的作為，也要與致詞表現畫上等號，包含MOU落實都是民眾很在意的市政議題，竟然辦了論壇，就要有更好的落地執行。

民進黨議員許淑華說，台灣從來不是主動挑釁與武力威脅的一方，蔣所提及繁榮與和平格外諷刺，不管是政治議題或是市政交流，從致詞中完全看不出實質內容，接下來可以看中方軍機、軍艦是否一樣會繼續跨過海峽中線，就可知道這個論壇效益有多少，還是真的是在「蔣幹話」。

許淑華表示，包含AI程式治理、1999、生生喝鮮奶、甚至連1219隨機殺人案，民眾見義勇為都拿出來講，「難道台北市治安是要靠民眾見義勇為嗎？」更凸顯蔣不管從市民隱憂及風險到整體國家兩岸問題，蔣都無法解決。

